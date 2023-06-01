Гнила техніка для ЗСУ: у Пентагоні виявили негідне озброєння на шляху до України

Американські інспектори виявили шість гаубиць М777, які були у жалюгідному стані, а також понад 20 машин M1167 "Humvee", непридатних до експлуатації. Ці проблеми призводять до затримок у наданні військової допомоги Україні.

Інспектори Міністерства оборони США провели перевірку озброєння, яке призначалося для відправки в Україну та виявили обладнання, непридатне для експлуатації. Зокрема, техніки виявили гаубиці М777, які могли завдати шкоди військовослужбовцям, якби з неї вистрілили. Про це йдеться у звіті Пентагону, опублікованому 25 травня.

"Під час нашого аудиту армійських запасів ми виявили проблеми, які призвели до непередбаченого технічного обслуговування, ремонту та збільшення термінів готовності військової техніки, відібраної для підтримки українських збройних сил", — сказано у звіті.

Під час перевірки було встановлено, що 25 із 29 високомобільних багатоцільових колісних машин M1167, а також усі шість гаубиць M777 не були готові до експлуатації та вимагали ремонту перед відправкою до України.

Інспектори уточнили, що несправність озброєння пов'язана з проблемами поганого технічного обслуговування та нагляду за обладнанням, що в майбутньому може призвести до затримок підтримки Збройних сил України.

Також у звіті докладно описують численні збої у роботі армійського підрозділу та підрядника, які могли поставити під загрозу життя українських чи американських військовослужбовців, якби несправне обладнання було поставлене на озброєння.

Коментуючи проблему оглядачі Defence One пишуть, що це не вперше коли генеральна інспекція звинувачує 401-й армійський батальйон польової підтримки сухопутних військ Kuwait та службу Amentum в аналогічних проблемах. Так незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну армія зажадала, щоб 401 дивізія відправила до Європи всі шість своїх гаубиць M777, що зберігаються в Кувейті. Командир, який відповідає за склади, сказав своєму начальству, що M777 не підходять для відправки в Україну, оскільки, згідно зі звітом, підрядник пропустив щоквартальне та щорічне обслуговування гармат протягом 19 місяців.

У відповідь армія відправила ремонтну бригаду, яка виявила M777 у жалюгідному стані. Чотири з шести гармат мали затвори, які не могли належним чином замикатися — це означало, що стрільба могла призвести до осічок, внаслідок яких солдати при пострілі могли загинути.

Навіть коли проблеми було усунено та зброю відправлено до Європи, проблеми не зникли. Співробітники в Європі виявили зношені ударники та несправні ударно-спускові механізми, через що відправку гаубиць в Україну вкотре затримали.

Разом з цим непридатні гармати були єдиною проблемою. Фахівці 401-го підрозділу в Кувейті раніше оцінили 28 із 29 своїх M1167 "Humvee" як придатні для використання. Однак пізніше було встановлено, що 26 машин все ж таки непридатні, оскільки у них виявлені зношені акумулятори, витоки рідини та несправні манометри. Крім того, на 25 машинах довелося міняти шини, що згнили.

Пізніше було виявлено і гниття корпусів Humvee, при цьому вони мали утримуватися в такому стані, щоб могли працювати практично без капітального ремонту, наголосили інспектори.

Тим часом командування матеріального забезпечення армії оскаржили деякі висновки генерального інспектора. Вони вказали на умову контракту, в якому нібито говорилося, що підрядник не був зобов'язаний підтримувати обладнання в такому стані. Однак аудитори відповіли, що це неправда, пославшись на угоду з підрядником.

Нагадаємо, 22 травня ізраїльські ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати можуть викупити в Ізраїлю ударні гелікоптери AH-64А Apache національних ВПС для передачі їх Україні. Натомість ізраїльська армія отримає 20 машин Apache варіанта Echo у рахунок американської військової допомоги.