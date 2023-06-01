Швейцарія може продати Україні близько 100 танків Leopard-1: подробиці угоди

Старі танки закупили в Італії сім років тому, і з того часу вони були на зберіганні. Тепер "Леопарди" передадуть німецькій збройовій компанії Rheinmetall.

Швейцарський оборонний концерн Ruag хоче продати Україні 96 танків Leopard 1. Про це прессекретар компанії Кірстен Хаммеріх повідомила 1 червня мовнику SRF.

Старі танки компанія купила в Італії у 2016 році. З того часу вони стояли там на зберіганні. RUAG придбала їх для перепродажу чи використання на запчастини, уточнила Хаммеріх.

Федеральна влада була проти схвалення заявки на експорт, посилаючись на нейтральний статус країни. Старший віце-президент, член Центру демократичного союзу Вернер Зальцманн заявив, що Швейцарії в жодному разі не можна відправляти "Леопарди".

"Інакше перевага віддавалася б Україні в односторонньому порядку. А це неприпустимо згідно із законом про нейтралітет", — зазначив він.

Міністр оборони Віола Амхерд говорила, що якщо Швейцарія задовольнить свої військові потреби, вона може залишити непотрібні танки, які можна відправити європейським партнерам. Для цього парламент має оголосити їх "виведеними з експлуатації".

Танки Leopard 1 спочатку відправлять до Німеччини до збройової компанії Rheinmetall, а потім до України.

Нагадаємо, що 24 травня посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявив про відправку 110 танків Leopard 1A5. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус ще 7 лютого говорив про плани передати Україні понад 100 зазначених танків.

Російські пропагандисти у травні розповідали, що окупанти на Донеччині нібито зустрілися в бою з екіпажем танка Leopard.