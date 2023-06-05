Контрнаступ ЗСУ розпочався: "найвершки" Сил оборони ще не на полі бою, — ЗМІ (карта)

За даними журналістів, деякі з рейдів ЗСУ погрожують перерізати сухопутний коридор, який пов'язує Росію із Кримом. За словами західних радників України, оборонні побудови російських військ можуть бути більш крихкими, ніж вважається.

Події останніх днів вказують на те, що довгоочікуваний контрнаступ України у 2023 році розпочався, хоча "самі вершки" Сил оборони поки що не на полі бою. Про це пише The Economist із посиланням на оцінки представників Заходу.

"4 червня — за чотири Дні до висадки в Нормандії, початку звільнення Європи від нацистів — українські сили почали те, що російське військове командування назвало "масштабним" наступом по п'яти осях на південному сході Донецької області", — йдеться у публікації.

Деякі з цих вилазок погрожували перерізати сухопутний коридор, який зв'язує Росію із Кримом. Інші рейди проходили північніше.

"Це, по суті, і знаменує початок наступу, атаки також ведуться на інших ділянках фронту. Однак "найбільші вершки" ЗСУ поки що на полі бою не з'явилися", — зазначає видання.

ЗСУ виманюють супротивника

Одна з таких атак мала місце в районі Великої Новосілки, невеликого населеного пункту, розташованого неподалік Донецька. Командувач проросійськими бойовиками в Донецькій області Олександр Ходаковський заявив, що ЗСУ показали, що йдуть із зайнятих позицій, а потім завдали удару по населеному пункту Новодонецькому.

За словами Ходаковського, українці провели успішний штурм за допомогою невеликої ударної групи у складі лише десяти одиниць бронетехніки. Водночас це порушило взаємодію російських військ.

Успіхи ЗСУ в інших районах фронту

Повідомляється, що сили України знову контролюють території кількох передмість Бахмуту. За деякими даними, бої йдуть у напрямку Соледара. Росіяни заявляють, що відбили наземні атаки, що нібито коштувало Україні значних втрат.

Проте насправді ЗСУ були у Новодонецькому на ранок 5 червня. Західні джерела журналістів повідомили, що Україна просунулась у цьому районі на 5-6 кілометрів.

Карта контрудара України

Російське Міноборони запустило інформаційну кампанію для того, щоб відзначити заслуги командувача генерала Валерія Герасимова, який керує обороною. У свою чергу, Генштаб ЗСУ поки що дотримується стратегії інформаційного локдауну.

Американські та європейські військові чиновники, які радяться з Україною, зазначають, що оборонні рубежі російських військ можуть бути більш крихкими, ніж вважається. А швидкий силовий штурм — найкращий спосіб звести до мінімуму втрати української сторони і не дозволити росіянам залатати місця прориву.

Захід вважає, що Україна діяла надмірно обережно у минулому, особливо під час контрнаступу в Херсонській області, де українські війська дозволили тисячам росіян піти зі своєю технікою. Хоча зрештою Херсон все ж таки звільнили.

Якщо Україна планує посилити свої удари на Донеччині, це припускає, що доведеться наступати у більш східному напрямку, ніж вважалося раніше. Велика Новосілка знаходиться приблизно за 120 км від Бердянська — ключового порту на Азовському морі, який вважається частиною сухопутного мосту між Росією та Кримом.

Наступ на Донеччині може торкнутися і Маріуполя. Рівень захисних побудов РФ у Донецькій області не настільки високий, ніж у Запорізькій. Деякі десантні частини ЗС РФ останнім часом перекинули на північ, до Бахмута, що, ймовірно, відкрило проломи в інших районах фронту.

Рейди ополченців із РДК у Білгородській області Росії відволікають увагу.

Але, судячи з усього, основні зусилля Україна докладе пізніше, оскільки ЗСУ не можуть розосередити зайві сили, оскільки є лише 12 штурмових бригад, а лінія фронту — близько 1000 км.

Росія теж не може дозволити собі захищати всю лінію фронту. На поточному етапі Україна все ще тестує оборону ЗС РФ, шукає чи створює вразливості.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW за 4 червня, і Україна, і РФ заявляють про захоплення територій на лінії Куп'янськ — Сватове.

Також повідомлялося, що, за даними ОК "Схід" за 5 червня, російські війська зазнали втрат у напрямку Лимана, Куп'янська та Бахмута.