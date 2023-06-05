"Бути швидше за росіян": НАТО розробляє стратегію на випадок війни з РФ, — WP

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО частково зміцнило свій східний фланг. Наразі у восьми бойових групах розосереджено близько 10 000 військовослужбовців.

НАТО займається "найбільшим капітальним ремонтом" з часів холодної війни. Альянс готує резервні війська для швидшого розгортання у прикордонних країнах. Про це пише видання The Washington Post.

За словами журналістів, після повномасштабного вторгнення Росії до України НАТО частково зміцнило свій східний фланг, створивши бойові групи ще у чотирьох країнах: Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. За словами офіційного речника НАТО Оани Лунджеску, зараз у восьми бойових групах розосереджено близько 10 000 військовослужбовців, хоча раніше було всього 5000. За її словами, союзники також направили ще десятки кораблів і сотні літаків до східної частини Альянсу.

Як розповіла журналістам прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, потрібно дати дуже чіткий сигнал Росії про те, що НАТО готове до вторгнення, тому Москві навіть не варто думати про війну з Альянсом.

Генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес заявив, що великою проблемою залишається мобільність військ, хоча ситуація вже краща, ніж раніше.

Однак деякі союзники кажуть, що більша присутність не вартує своїх витрат і може обмежити гнучкість НАТО. Наприклад, Німеччина, яка очолює бойову групу у Литві, виступила проти створення там постійної бригади. У Берліні вважають, що розумніше тримати резервні сили на німецьких базах.

Як повідомляється, литовські офіційні особи заперечують через сусідство з РФ, яка може швидко відрізати країну від інших приватних членів НАТО, якщо війська союзників не встигнуть прибути. Сам план швидкого підкріплення перебуває у стадії розробки.

За словами журналістів, країни Центральної та Східної Європи вважають загрозу з боку Росії реальною та екзистенційною.

"Я думаю, що Росія перебуває на шляху до конфлікту чи війни з НАТО", — сказав генерал Карел Рехка, начальник генерального штабу Чеської Республіки.

За його словами, НАТО не хоче воювати із Росією.

"Але це не означає, що цього не може бути. Було багато війн, яких ніхто насправді не планував", — сказав він журналістам.

Нагадаємо, що 5 червня Польща закликала швидко прийняти Україну до НАТО. Польський прем'єр Матеуш Моравецький упевнений, що Росія може довго воювати з Україною через наявність великих природних та людських ресурсів. Альянсу доведеться більше витрачати гроші на озброєння.

Також повідомлялося, що російська пропагандистка Скабєєва визнала, що Україна де-факто вже увійшла до НАТО. За її словами, завдяки зусиллям країн-союзниць, Збройні сили України вже озброєні краще за армію будь-якої іншої країни-члена Альянсу.