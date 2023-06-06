Конфлікт між "Вагнером" та ЗС РФ буде ключовим в найближчі тижні, – британська розвідка

Вперше зіткнення між найманцями та регулярною армією РФ дійшли до боєзіткнень. Через відсутність резервів у ЗС РФ, найближчі тижні покажуть, як буде розвиватись ситуація, вважають у розвідці.

Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вперше заявив, що регулярна армія РФ навмисно атакувала підрозділи найманців. Про це повідомляється у звіті британської розвідки від 6 червня.

Ворожнеча між найманцями ПВК "Вагнера" та Міноборони РФ досягла безпрецедентного рівня, зазначають у Міноборони Великобританії. Власник ПВК Євген Пригожин вперше звинуватив регулярну армію в атаках на своїх найманців. Після цього вони затримали, ймовірно, командира російської армії.

Також у британській розвідці зазначають, що більшу частину найманців вивели з Бахмута. В ЗС РФ не вистачає резервних підрозділів, а відтак те, наскільки "вагнерівці" будуть дослухатися до наказів Міноборони, матиме критичний вплив в найближчі тижні для подальших бойових дій.

Звіт британської розвідки від 6 червня

За останні 2 доби спостерігається суттєва активізація бойових дій на багатьох дільницях фронту, включно з тими, де протягом кількох місяців було відносно спокійно.

Нагадаємо, 4 червня у Пригожина заявили, що "вагнерівці" вступили в бій з російською армією під Бахмутом. Нібито першими відкрили вогонь ЗС РФ.

5 червня ватажок Пригожин повідомив, що "вагнерівці" взяли в "полон" підполковника ЗС РФ Романа Веневітіна, який назвав себе командиром 72-ї бригади РФ.