ФСБ Росії звинуватила Україну у підготовці теракту із застосуванням "брудної бомби"

За версією ворожого слідства, керівник ГУР Кирило Буданов нібито створив окремий підрозділ для атак на інфраструктуру РФ. Один із затриманих пілотів зізнався, що був направлений у країну-агресорку для того, щоб бомбити Брянську область.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України нібито готувало теракт із застосуванням "брудної бомби" на території Росії. Про це з посиланням на ФСБ РФ 6 червня повідомили у "РИА Новости".

У ЗМІ пояснили, що "брудна бомба" — це контейнер з радіоактивними ізотопами й зарядом вибухової речовини, внаслідок підриву якого радіоактивна начинка розпорошується та забруднює велику територію. Про плани скоїти теракт з її застосування ворожа спецслужба нібито дізналась під час розслідування спроби підриву авіації на летовищі "Північний", в якій звинувачують ГУР МО України.

"Зокрема, розроблявся план з доставлення та закладення так званих "брудних бомб", обладнаних таймерами відстрочення, для одночасного підриву та приведення в непридатність місцевості для проживання людей", — зазначили у ФСБ.

За версією спецслужби країни-агресорки, начальник ГУР Кирило Буданов нібито створив підрозділ з легкомоторною авіацією, відповідальний за надання диверсійно-розвідувальним групам "засобів ураження" та атаки на паливну й енергетичну інфраструктуру. Використання авіації нібито координувала військова частина "Легіон".

"З початку року цим підрозділом сплановано та здійснено п'ять бойових вильотів на територію Росії, під час яких пошкоджено об'єкти паливного енергетичного комплексу у прикордонних з Україною районах Росії", — заявили у ФСБ.

Російська спецслужба нібито затримала двох пілотів. Повідомляється, що, за словами одного з них — Шаманського, керівництво ГУР розглядало можливість направлення у РФ малих переносних ядерних зарядів. За свідченнями іншого затриманого — Олександра Морозова, його завданням було скидати бомби у Брянській області, а ціллю нібито був склад паливно-мастильних матеріалів. У ФСБ розповіли, що льотчик здійснив вимушену посадку через пошкодження літака, тому потрапив у полон.

Нагадаємо, минулого року Міжнародне агентство з атомної енергії через звинувачення Росії провело перевірки на трьох об’єктах. Інспекційна група не виявила доказів роботи України над створенням "брудної бомби".

Нещодавно, 30 травня, російські пропагандисти опублікували відео допиту жінки, яка хотіла вивезти з РФ викрадених окупантами дітей-сиріт. Волонтери заявили, що затримана ворожою ФСБ українка — хрещена мати, яка хотіла повернути дитину її родичам.