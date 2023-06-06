Підрив Каховської ГЕС: падіння рівня води загрожує "жахливими" наслідками для ЗАЕС

Відпрацьоване ядерне паливо охолоджується водою з Каховського водосховища, але якщо рівень води впаде нижче 12,7 метра, подача буде неможлива. Станом на ранок 6 червня рівень води складав 16,4 метра.

Представники НКО Nuclear Consulting Group, яка проводить дослідження у сфері ядерної безпеки, вважають, що для найбільшої атомної електростанції Європи підрив Каховської ГЕС пов'язаний із "страшними" наслідками. Про це повідомляє Sky News.

Вранці у вівторок, 6 червня, представники ООН запевняли, що для Запорізької АЕС, яка охолоджується водою з Каховського водосховища, немає "безпосередньої загрози".

Однак, за оцінками Nuclear Consulting Group, "основний ризик" пов'язаний із охолодженням ядерних відходів, через які може виникнути "істотне радіаційне забруднення", якщо рівень води в Каховському водосховищі занадто впаде і зберігатиметься тривалий час, пояснив Пол Дорфман, науковий співробітник Університету Сассекс.

Воду подають із водосховища на високорадіаційне відпрацьоване паливо, але якщо рівень води у водосховищі впаде нижче 12,7 метра, подача буде неможлива, зазначив Дорфман. За словами дослідника, саме це й лякає, станом на ранок 6 червня рівень води становив 16,4 метра.

"По суті без охолодження вони викидатимуть значне радіаційне забруднення", — уточнив учений.

Вода також подається на шість реакторів, і хоча всі вони, крім одного, переведені в режим зупинки, загроза все ще висока.

В "Енергоатомі" заявили, що положення контрольоване, оскільки під час будівництва станції були розроблені плани щодо пом'якшення наслідків низького рівня води у водосховищі.

Експерти повідомляли, що резервні дизельні генератори можуть підтримувати охолодження об'єкта протягом 10-12 днів без дозаправки.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, підрив Каховської ГЕС вигідний росіянам, оскільки це перешкоджає просуванню ЗСУ.

Також повідомлялося, що у Новій Каховці загинули мавпи, єноти та поні, які утримувалися у зоопарку "Казкова діброва".