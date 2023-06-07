Кораблі відключають транспондери: НАТО не зупинить поставки танків Karrar з Ірану до Росії — ЗМІ (карта)

Каспійське море — прямий шлях для кораблів між Іраном та РФ, зазначають журналісти, а Захід не має доступу до цього маршруту. Сусідні країни не хочуть втручатися.

Іран поставив Росії сотні, якщо не тисячі ударних безпілотників Shahed, які заповнили критичний недолік у військових можливостях Москви і використовувалися взимку для атак по українській інфраструктурі. Про це повідомляє Sky News.

Проблема для Заходу полягає в тому, що вони мало що можуть зробити, щоб зупинити потік озброєнь, що йде з Ірану до Росії або у зворотному напрямку. Тереган, у свою чергу, розраховує отримати передові російські винищувачі Су-35 у рамках нової угоди з Москвою.

Достатньо поглянути на карту. Каспійське море — прямий шлях для кораблів між двома країнами, НАТО не має доступу до цього маршруту. У сусідніх країн або немає можливостей, або бажання втручатися. Для Росії цей маршрут залишається відносно безпечним.

Маршрут постачання зброї з Ірану до РФ

Нові моніторингові дані показують, що на карті Каспійського моря з'являється все більше темних кораблів, які відключають транспондери, що ускладнює їхнє відстеження. Однак супутникові знімки все ж таки проливають деяке світло на те, що відбувається в районі Каспію.

Кораблі, судячи з усього, виходять з іранських портів Амірабад і Ензелі, потім прямують на північ до річки Волги. В Астрахані РФ має великий порт. Є дані, що іранські дрони іноді поставляються до РФ і повітрям.

"Ми спостерігаємо загальне поглиблення військових зв'язків між двома країнами, що для них є взаємовигідним, оскільки і Іран, і РФ перебувають під жорсткими санкціями і стали, по суті, ізгоями для міжнародного співтовариства", — йдеться у публікації.

Поки що питання про те, чи допомагатиме Іран своєму союзнику танками, залишається відкритим. Але це стане несподіванкою, т.я. РФ робить запеклі спроби виграти розпочату війну.

За оцінками, найсучасніший іранський танк Karrar, які Тегеран почав випускати з 2018 року, помітно поступається західним зразкам.

Нагадаємо, що якщо Україна почне наступ на Крим, Китай відкрито постачатиме зброю Росії. Такого висновку дійшли оглядачі американського порталу Inkstick.

Також повідомлялося, що розвідці стало відомо, що КНР готується постачати Росії дрони-камікадзе.