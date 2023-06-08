В Росії пропагандисти закликали знищити греблю Київської ГЕС і затопити Київ (відео)

Російська пропаганда не вбачає нічого поганого в руйнуванні гідроелектростанцій і затопленні цілих міст в Україні.

Так, запрошений до студії російського федерального каналу "експерт", яким виявився професор НДУ ВШЕ, відставний генерал Євген Бужинський, запропонував "помститися" Україні за зруйновану Каховську ГЕС. Відео показали на російському телебаченні, інформує Фокус.

Учасники дискусії розповідають, що це не вони підірвали греблю Каховської ГЕС. Вони відкрито схвалюють це і закликають чинити так і далі. Росіяни вже не приховують, що геноцид українського народу – для них головне завдання, винищення мирних жителів.

"Може варто придивитися до початку цього каскаду, Київської ГЕС? Там прекрасне водосховище, трохи вище Києва, 4 кубічних кілометри води. Я б подумав про це", — заявив один зі спікерів.

На уточнююче запитання ведучого, чого доб'ється Росія, зруйнувавши греблю Київської ГЕС, гість відповів: "А просто показати, потрібно за Шебекіно відповісти".

Підрив Каховської ГЕС: хронологія подій

Оперативне командування "Південь" зранку 6 червня повідомило, що російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС. О 6:44 Олександр Прокудін, керівник Херсонської обласної військової адміністрації, оголосив, що за п'ять годин рівень води буде критичним, тому з небезпечних локацій у регіоні розпочнуть евакуацію.

Близько 9 ранку з'явилися повідомлення щодо підтоплень міст і сіл на Херсонщині. Мешканці Херсону, Олешок, Нової Каховки розповідали про затоплені цілі райони в населених пунктах. У Херсоні мікрорайон Корабел повністю залишився без світла, а з міркувань безпеки місцева влада також вирішила припинити газопостачання. Містяни повідомили, вода вже дісталася центру Корсунки та змиває на своєму шляху прибережні райони.

Нагадаємо, 8 червня Білий дім назвав Росію відповідальною за підрив греблі. Російські війська мали змогу вплинути на ситуацію на об'єкті, оскільки окупували значну частину території України. У США пообіцяли надати українцям усю необхідну підтримку й допомогу.