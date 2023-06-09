Потрапив у засідку: у Бєлгородській області ліквідували полковника РФ Володимира Кузнєцова (фото)

Повідомляється, що Кузнєцов мав дати відсіч партизанам із РДК та ЛСР, але потрапив у засідку на службовому автомобілі.

У Бєлгородській області РФ було ліквідовано полковника ЗС РФ Володимира Кузнєцова. Про це повідомив російський пропагандист, автор Telegram-каналу " Тринадцятий ".

За його словами, Кузнєцов потрапив у засідку на службовому автомобілі. Був убитий у стрілецькому бою.

"Його завданням була організація відсічі українським диверсантам, він потрапив у засідку на службовому автомобілі неподалік кордону", — зазначив пропагандист.

Як розповів український блогер та офіцер Анатолій Штефан, окупант Кузнєцов мав позивний "Улан". Він командував 1009 р. мотострілецьким полком ЗС РФ. Крім того, під час бою поранення в Бєлгородській області отримав командир 3 батальйону 1009 року мотострілецького полку "Мандрівник".

Як повідомили на сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте" "Істра Дідовськ Актуальні Новини", окупант Кузнєцов закінчив Далекосхідне Вища Загальновійськове командне училище імені маршала Рокосовського, а потім Загальновійськову Академію. Був нагороджений орденом "За військові заслуги", медаллю Суворова, медаллю Жукова та іншими нагородами у РФ.

Володимир Кузнєцов Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"/Telegram

Нагадаємо, що 8 червня в РДК розповіли про рейд у "багатостраждальний Шебекіно". За словами учасників добровольчого воєнізованого формування, перетин кордону РФ став для них своєрідним спортом. Їм вдалося закріпитися та захопити трофей.

Крім того, експерт пояснив, чому РДК не зможуть взяти під контроль Бєлгородську область. На думку експерта Івана Ступака, військові операції РДК углиб Росії зараз неможливі через відсутність підтримки з боку місцевої влади та гостру нестачу чисельності складу.