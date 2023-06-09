Російський губернатор заявив про падіння безпілотника біля нафтобази у Курську

За даними глави регіону, дрон звалився на території резервуарного парку. На місці події працюють спецслужби.

У п'ятницю, 9 червня, у російському Курську в районі нафтобази впав безпілотний літальний апарат. Пригода нібито не спричинила жодних пошкоджень. Про це повідомляє губернатор регіону Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні вдень у Курську в районі нафтобази впав безпілотник. Він звалився на території резервуарного парку, не спричинивши жодних пошкоджень та руйнувань на об'єкті", — написав чиновник.

За словами Старовойта, на місці падіння БПЛА працюють чергові групи спецслужб, а ситуація перебуває під контролем.

Дрони в Курській області: що сталося

Як повідомили виробники безпілотників-камікадзе TORO 9 червня, ударні дрони знищили системи радіоелектронної боротьби, розвідки та спостереження у Бєлгородській та Курській областях Росії.

За їхньою інформацією, підрозділи СБУ на кордоні України та Росії отримали записи з камер дронів, запущених "невідомими патріотами Бєлгородщини". Їм вдалося вразити дороге російське обладнання, зокрема комплекси РЕБ та РЕР на висотній будівлі, а також комплекси спостереження "Муром" на вежах стільникового зв'язку.

"Це суттєво покращило становище наших військ на кордоні. Ми вдячні підрозділам, які воюють усередині країни гною, та СБУ за ефективну роботу", — прокоментували автори публікації.

Нагадаємо, росіяни активно застосовують комплекси спостереження "Муром" на війні в Україні. Пристрої, оснащені високоякісними оптичними та тепловізійними камерами, дозволяють окупантам удень і вночі стежити за переміщеннями українських військ на відстані до 10 км, автономно виявляючи як живу силу, так і техніку.