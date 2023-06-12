M2A3 Bradley на службі у ЗСУ: бійці Сил оборони продемонстрували американську БМП (відео)

Українські бійці розбиралися з керуванням бронемашиною в нічний час.

У мережі з'явилися перші кадри експлуатації американської БМП Bradley модифікації M2A3 українськими військовослужбовцями. На опублікованих 12 червня кадрах, бійці розбиралися з деталями управління бронетехнікою, перебуваючи в кабіні механіка-водія.

"Український військовослужбовець поділився кадрами, що показують начинки американського "M2A3 Bradley". Схоже на місце водія", — йдеться у коментарях до відео.

Бійці також обговорювали особливості руху на бронемашині в нічний час.

"Ось тут стоїть "нічник". І ти коли їдеш, по ньому орієнтуєшся", — пояснює український військовий за кадром, вказуючи на монітор, що розташований на панелі приладів.

Далі український військовий запускає двигун машини і робить "прогазовку", розбираючись у цей час із коробкою передач.

Нагадаємо, член комітету з національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді нардеп Юрій Мисягін 16 травня опублікував кадри навчання українських військових на американських БМП M2 Bradley. З його слів, ці бойові машини можна нечасто побачити в інформаційному просторі.

У мережі з'явилося відео штурму українськими бійцями ворожих позицій із застосуванням бронемашин HMMWV. За словами розвідника одного з підрозділів ЗСУ, бійці діяли без артпідготовки та захопили позиції за 9 хвилин.