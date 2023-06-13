"Нам не вистачає": Скабєєва закликала 20-30 мільйонів китайських військових допомогти Росії (відео)

За словами російської пропагандистки, хоч армія КНР не має мотивації, вони нібито могли б допомогти захистити Бєлгородську область від рейдів, у яких беруть участь добровольці РДК і ЛСР.

Російські пропагандисти вважають, що Китай має відправити на кордон із Україною кілька десятків мільйонів своїх солдатів. Про це під час ток-шоу на федеральному каналі заявила телеведуча Ольга Скабєєва.

За словами російської пропагандистки, допомога від Китаю потрібна Росії для того, щоб боротися з українською армією, а також рейдами добровольців із "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородської області. Допомогти в цьому змогли б, як вона вважає, 20-30 мільйонів солдатів.

"Зараз би прям було те, що треба", — йдеться в повідомленні.

Один із спікерів одразу поставив питання, для чого це робити армії Китаю, адже у них немає жодної мотивації в цьому, на що Ольга Скабєєва відповіла, що Російська Федерація потребує їх.

"Ой, дивлюся на Бєлгородську область, думаю, як нам не вистачає китайської армії", — йдеться в повідомленні.

До слова, у Литві збираються розслідувати діяльність російських пропагандистів. Голова Комітету з національної безпеки та оборони Лаурінас Кащюнас повідомив на своїй сторінці у Facebook, що найближчим часом направить звернення до прокуратури, де попросить розслідувати участь Володимира Соловйова, Ольги Скабєєвої та Антона Красовського у війні проти України.

"Вони систематично публічно закликають керівництво армії Російської Федерації, солдатів і бійців воєнізованих формувань здійснювати заборонене міжнародним правом поводження з особами та вбивства осіб, які охороняються міжнародним правом в Україні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 червня Ольга Скабєєва визнала, що Україна де-факто вже увійшла до НАТО. На її думку, завдяки зусиллям країн-союзниць, Збройні Сили України вже озброєні краще за армію будь-якої іншої країни-члена Альянсу.