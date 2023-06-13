"Без вагань": Лукашенко заявив, що застосує ядерну зброю у разі загрози Білорусі

За словами лідера Білорусі, "не дай бог", якщо йому доведеться ухвалювати таке рішення у сучасний час. Він сподівається, що ніхто не посміє воювати з країною, яка має таку зброю.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що застосує ядерну зброю у разі загрози для Білорусі без вагань, якщо проти її країни буде застосована агресія. Про це Лукашенко заявив під час робочої поїздки до Мінської області, повідомляє у вівторок, 12 червня, видання БЕЛТА.

"Навіщо це потрібно? Щоб жодна нога якихось свол*чів не ступала більше на білоруську землю. Відповідь буде негайною. Я це заздалегідь говорив уже кілька разів. Я думаю, навряд чи комусь захочеться воювати з країною, в якої є така зброя. Це зброя стримування", — заявив лідер Білорусі.

Водночас він повідомив, що в сучасний час він не хотів би приймати рішення на застосування цієї зброї, проте наголосив, що ухвалить таке рішення без жодних вагань, якщо проти Білорусі буде агресія.

Нагадаємо, 9 червня за словами президента Росії Володимира Путіна, російська ядерна зброя буде розміщена в Білорусі відразу ж після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї. Але від цього Білорусь не втратить свого позаядерного статусу.

Цього ж дня Олександр Лукашенко зазначив, що Мінськ несе відповідальність за збереження ядерної зброї з Росії та запевнив, що жодні диверсанти не зможуть потрапити на територію його країни.