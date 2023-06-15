Пообіцяли не постачати військові товари до РФ: ЄС прибрав 5 китайських фірм із списку санкцій

У разі, якщо компанії продовжать постачання заборонених товарів Москві, їх повернуть до відповідного переліку.

Євросоюз (ЄС) викреслив п'ять китайських компаній із підготовчого списку санкцій після того, як у КНР пообіцяли припинити постачання товарів військового призначення до Росії. Про це повідомляє російське видання Газета.ru з посиланням на гонконзьку South China Morning Post.

Зазначається, що джерела SCMP у дипломатичних та високопоставлених колах розповіли, що у проекті списку санкцій Європейського союзу ще залишаються три компанії з Китаю. Спочатку планувалося, що їх буде вісім.

"П'ять китайських фірм були попередньо виключені зі списку після переговорів з китайськими дипломатами в Брюсселі. Китайська сторона заявила, що працюватиме над тим, щоб ці підприємства припинили перепродаж високотехнологічних товарів європейського виробництва, які надходять до російської армії", — пише SCMP.

Видання також зазначає, що три компанії, що залишилися, виявилися російськими, які працюють у Китаї, тому проти них збираються ввести обмеження. При цьому у SCMP підкреслили, що якщо китайські підприємства продовжать постачання заборонених європейських товарів РФ, їх повернуть до відповідного переліку.

Два європейські дипломати заявили журналістам, що цю угоду можна вважати перевіркою того, чи Пекін діятиме сумлінно.

Нагадаємо, 14 червня спікер Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Білий дім не зафіксував постачання озброєння з Китаю до Російської Федерації.

12 червня ЗМІ писали, що Пекін допомагає Ірану виготовляти та постачати Кремлю БПЛА. Так, експерти вивчили іранський дрон Shahed-136, захоплений на території України у квітні, та виявили у ньому перетворювач напруги, виготовлений у Китаї в середині січня 2023 року.