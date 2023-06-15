Вдосконалений дрон Bayraktar Akinci з українським двигуном випробували у Туреччині (відео)

Фахівці компанії Baykar влаштували стрільби та перевірили "розумну" систему наведення HGK-82. Вперше безпілотник Akinci з двигунами Аі-450 брав участь у міжнародних навчаннях у червні минулого року.

Турецька компанія Baykar провела нові випробування дрону Akinci з українським двигуном. Безпілотник успішно закінчив навчальні стрільби, повідомила компанія в Twitter.

"Bayraktar Akinci. Стрільба HGK-82 з високою точністю у місті Текірдаг, провінція Чорлу", — йдеться у повідомленні.

Фахівці влаштували стрільби з безпілотника Akinci та протестували "розумну" систему наведення HGK-82. Боєприпаси дрона можуть вражати цілі з повітря землі з високою точністю.

"Bayraktar Akinci злетів з боєприпасами MK-82 під керівництвом фахівців Центру льотної підготовки та випробувань Akinci. Випущений снаряд успішно вразив встановлену мету", — йдеться у пресрелізі компанії Baykar за підсумками випробувань.

Нагадаємо, що в липні минулого року компанія Вaykar провела успішні випробування ударного безпілотника Akinci з ракетою LGK-82 з лазерним наведенням.

Вперше ударний дрон Akinci з українськими двигунами Аі-450 взяв участь у міжнародних навчаннях 22 червня минулого року.