"Прекрасне здоров'я": у ГУР спростували фейк про поранення Буданова

За даними росЗМІ, Кирило Буданова нібито було поранено внаслідок ракетної атаки 29 травня. Але представники військової розвідки спростовують чергові вброси РФ.

Російські пропагандисти продовжують розповсюджувати дезінформацію. Востаннє ЗМІ РФ заявили про серйозне поранення глави Головного управління розвідки України Кирила Буданова. Проте ці твердження спростували українські джерела. Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Юсов підтвердив, що Буданов гаразд.

У російських ЗМІ повідомляється, що 29 травня нібито було здійснено ракетний удар, який уразив кабінет Кирила Буданова. Він нібито отримав поранення та був терміново госпіталізований. За наданою інформацією, Буданова було доставлено на гелікоптері до Польщі, а потім перевезено до Німеччини, де перебуває у важкому стані.

"Відмінні справи, чудове здоров'я, хороший апетит", — прокоментував Юсов черговий російський вигадка.

Він додав, що хвилин 10 тому спілкувався з Будановим, який "повний планів, весь у роботі, дуже мало вільного часу, величезна кількість завдань".

8 червня радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував ворожі заяви про "загибель" Буданова. Він запевнив, що керівник ГУР регулярно з'являється на Ставках та щодня спілкується з лідером Володимиром Зеленським.

А також 24 травня у Міноборони України спростували чутки, які поширює Росія про стан здоров'я Валерія Залужного. Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українці протягом року так і не навчилися отримувати щеплення від російських вкидів та відчувати їхню підступність. Вона також додала, що, на відміну від Росії, в Україні не використовують двійників.