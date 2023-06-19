Ворог став сильніше: російська армія значно покращила свою тактику, – NYT

Окупанти навчились робити засідки, не кидають колони техніки в район бойових дій та частіше використовують аеророзвідку.

Російські війська покращили свою оборону, координацію артилерії та підтримку з повітря. Про це 19 червня повідомив The New York Times.

Журналісти переглянули документи та відео, які свідчать про покращення дій російської армії. Західні особи кажуть, що швидше за все, Росія стала сильнішим ворогом. Це важливо, бо Україна веде контрнаступ, а РФ веде оборону. Цей поворот, як зазначають у виданні, все ще дуже далекий від початкового плану Росії щодо повномасштабного вторгнення і швидкої поразки України.

Автори поспілкувалися з 17-ма українськими солдатами, російськими полоненими, офіцерами та західними офіційними особами, а також переглянули серію відео та документів. Стверджується, що останні успіхи Кремля, в тому числі в Бахмуті були й завдяки адаптації.

Як змінилась тактика РФ?

Регулярна російська армія вже не їздить бронеколонами в бій, де їх можуть швидко пошкодити чи знищити. Також окупанти частіше використовують безпілотники та зондуючі атаки. Окрім того, ЗС РФ навчились робити засідки, що вимагає терпимості та дисциплінованості. До таких висновків окупанти дійшли після величезних втрат у живій силі та техніці з початку повномасштабного вторгнення.

І найманці ПВК "Вагнер" змогли випереджати українських військових завдяки тактиці та одноразовому особового складу.

Нагадаємо, 19 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗС РФ втратили понад 4,6 тисячі вбитими та пораненими на півдні та під Бахмутом.

Також у британській розвідці заявили, що підрив Каховської ГЕС дозволив ЗС РФ перекинути тисячі військ в Запорізьку область.