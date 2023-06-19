Захист "Криша": росіяни запустили в серію танки Т-80БВМ із "мангалами" на башті

Завод "Омсктрансмаш" планує випустити 152 танки Т-80БВМ з комплексом динамічного захисту від безпілотників. З них 15 машин уже завантажені на платформи і мають вирушити в зону бойових дій.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 16 червня відвідав завод "Омськтрансмаш", де виготовляються танки Т-80БВМ та важкі вогнеметні системи ТОС-1А. На кадрах опублікованих російськими ЗМІ можна помітити на баштах танків споруду у вигляді грат, відому також під назвою "мангал", яка тепер буде встановлюватися на нову техніку прямо на заводі.

Російські танки різних модифікацій, помічені в Україні, вже давно оснащуються подібними конструкціями, призначеними для захисту від ударів дронів-камікадзе. Однак, на думку експертів Defence Express, тепер "мангали" встановлюватимуться на промисловому рівні.

За словами керівництва "Омськтрансмашу", дана конструкція — модуль динамічного захисту "Криша", тим часом оглядачі звернули увагу, що на кадрах не видно саме елементів динамічного захисту, а сама конструкція складається з металевих грат і зібраних трикутником елементів. При цьому вся конструкція встановлена на чотирьох опорах.

Це рішення, зазначили в Defence Express, загалом повністю повторює одну з версій "мангала", яка була встановлена на одному з танків Т-72Б3, тільки з додаванням модулів динамічного захисту "Контакт". Ще однією особливістю нових Т-80БВМ є те, що "мангали" будуть знімними і йтимуть у комплекті разом із комплексом засобів зниження помітності "Накидка", що являє собою набір чохлів і секцій для покриття бойової машини.

"Мангали" на російському танку у 2022 році

"Вона (конструкція) швидкознімна. Екіпажу буквально потрібно чотири години, щоб поставити накидку і козирок, і в принципі машина готова йти в бій", — розповів представник "Омськтрансмашу".

Оглядачі припустили, що окупанти зважилися на серійне виробництво танків із "Кришою" з урахуванням помилок їх використання в Україні. Наприклад, цілісна конструкція "мангала" плюс низьке розташування над баштою танка призводили до того, що баштові люки були повністю закриті, тому швидко проникнути або залишити машину було проблематично.

Щодо кількості таких танків, то росіяни планують виготовити 152 такі машини. З них 15 вже готові і будуть спрямовані ешелоном на фронт, проте на платформах танки стоять без "мангалів", оскільки габарити не дозволяють установити їх під час транспортування.

Раніше повідомлялося, що подібні споруди не надто допомагають окупантам захищати свою техніку від українських безпілотників. На початку травня школа операторів БПЛА "Ескадрон" опублікувала відео успішної атаки дрона-камікадзе українського виробництва по російському танку Т-72Б3.