Вимагав 150 тис. грн із дружини загиблого військового: в Україні судитимуть замкомандира, — ДБР

Керівник загиблого нацгвардійця вимагав від удови відсоток за допомогу в отриманні виплати від держави. Військового чиновника взяли на місці злочину.

В Україні судитимуть заступника командира військової частини за отримання хабаря від дружини загиблого нацгвардійця у розмірі 150 тисяч гривень. Ці гроші він взяв за сприяння виплаті грошової допомоги. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Встановлено, що у березні 2022 року заступник командира військової частини повідомив дружині загиблого бійця, що вона та її діти можуть отримати грошову допомогу від держави на суму 15 млн грн. Він пообіцяв допомогти з оформленням та прискорити виплату, якщо йому дадуть відсоток від неї – 150 тисяч гривень", – йдеться у публікації.

Також у ДБР повідомили, що військовослужбовця було затримано при отриманні обумовленої суми.

Обвинувальний висновок за фактом отримання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, яка уповноважена на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України), направлено до суду.

Наразі чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.

У пресслужбі не повідомили, де служив обвинувачений, проте відомо, що досудове розслідування проводило територіальне управління ДБР, розташоване у м. Миколаєві, а оперативний супровід здійснювався УСБУ в Одеській області.

Нагадаємо, 12 квітня повідомлялося, що у Вінницькій області командир роти пів року систематично вимагав від підлеглих солдатів гроші за короткострокові відпустки. Військовослужбовець підозрюється в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

25 травня стало відомо, що голова Харківського адміністративного суду Ольга Панченко, засуджена до п'яти років позбавлення волі, уникла в'язниці за допомогою мобілізації.