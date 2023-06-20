Військова допомога Україні: нові партії приходять щодня, коаліція F-16 вже розпочала роботу, — Куліба

За словами глави МЗС України, українці тренуватимуться як на симуляторах, так і справжніх західних літаках. Більше того, незабаром також розпочнеться підготовка всієї необхідної інфраструктури.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що авіаційна коаліція для України вже практично розпочала свою роботу. Незабаром розпочнуться тренування українських пілотів. Про це повідомляє МЗС у Telegram.

За словами Кулеби, українці тренуватимуться як на симуляторах, так і справжніх західних літаках. Щобільше, незабаром також розпочнеться підготовка всієї необхідної інфраструктури.

"Авіаційна коаліція фактично почала функціонувати, незабаром розпочнуться тренування пілотів на літаках і симуляторах, а також підготовка техніків та інфраструктури", — сказав Кулеба.

Крім того, як заявив міністр, військовий та дипломатичний блок команди президента Володимира Зеленського зараз працює, щоб до України продовжувалися постачання артилерійських боєприпасів та бронетехніки. Так, відповідні партії допомоги щодня прибувають до України.

Також Кулеба зазначив, що під час Лондонської конференції 21-22 червня будуть оголошення від великих країн про конкретні фінансові внески щодо відновлення України.

Зазначимо, що про Лондонську конференцію раніше говорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Незабаром у Лондоні розпочнеться велика міжнародна конференція з питань відновлення України. Це продовження руху до великого відновлення, яке ми розпочали рік тому в Лугано. ", — сказав глава уряду України 19 червня.

Нагадаємо, що 14 червня Кулеба висловився про створення Ради Україна-НАТО без членства в Альянсі. За словами глави української дипломатії, Київ прагне стати повноправним членом НАТО, а не просто привілейованим партнером.

Крім того, журналісти 19 червня повідомили, що Київ веде переговори із західними компаніями щодо виробництва зброї в Україні. За словами українських офіційних осіб, у найближчі кілька місяців наша країна підпише контракти із виробниками зброї з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи.

Також повідомлялося, що Макрон заявив про розгортання в Україні системи SAMP-T. Повідомляється, що з цією системою, її радаром та її пусковими установками, озброєними вісьмома ракетами "Астер" із дальністю дії близько 100 км, Україна зможе збивати велику кількість повітряних цілей.