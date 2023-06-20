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Техніка на мільйони доларів: ЗСУ знищили "Кушетку-Б" росіян та ЗРК "ТОР-М2К" (відео)

Армія дронів" за два дні знищила російської техніки на мільйони доларів

Ворожу техніку українські захисники вистежили на Луганщині і поцілили в неї ударними дронами, повідомив Михайло Федоров.

На Луганщині Збройні сили України вполювали вартістну техніку росіян. Вони поцілили у командно-штабну машину окупантів та зенітно-ракетний комплекс. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у себе в Telegram.

"Армія дронів" за два дні знищила російської техніки на мільйони доларів: уражений танк, зенітний ракетний комплекс "Тор-М2К", бронетранспортер, "Урал" та командно-штабна машина "Кушетка-Б", — написав міністр.

Він зазначив, що російську техніку "демілітаризували" бійці роти ударних БпЛА "Ахіллес" 92 окремої механізованої бригади, які перебувають на Луганщині.

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Нагадаємо, що армія дронів допомогла українським захисникам частково позбавити російських загарбників зв’язку на Сватівсько-Куп’янському напрямку. Бійці ударної роти БПЛА 92-ї ОМБр виявили систему супутникового зв’язку окупантів — дві антени VSAT і знищили її.

Раніше повідомлялося, що Російський вертоліт Ка-52 почав розсипатися на льоту, гублячи деталі. Ушкодження російський "Алігатор" отримав після зустрічі з українською ППО, яка влучила в районі хвоста.