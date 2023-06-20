Мобілізація не для всіх: кого точно не заберуть до ЗСУ

Законодавство визначає перелік військовозобов'язаних осіб, які не можуть бути мобілізовані проти їхньої волі. Однак такі громадяни можуть піти служити до армії за власним бажанням.

В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після початку повномасштабної війни Росії проти України. У законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" є повний список військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу.

Кого точно не "заберуть" до армії

У законі йдеться, що мобілізації не підлягають такі категорії громадян:

заброньовані особи,

люди, які мають інвалідність

тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я, що підтверджується постановою ВЛК,

особи, які мають трьох та більше неповнолітніх дітей,

військовозобов'язані, які самостійно виховують неповнолітню дитину (дітей),

особи, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, або повнолітню дитину з інвалідністю І або ІІ групи,

жінки та чоловіки, які виховують дитину з певними захворюваннями (ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологія, психічні розлади, цукровий діабет І типу тощо),

усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які утримують неповнолітніх дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування,

військовозобов'язані, які доглядають хвору дружину (чоловіка), дитину або батьків, а також якщо у дружини (чоловіка) інвалідність та/або якщо інвалідність І або ІІ групи у батьків,

опікуни особи з інвалідністю,

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) у разі, якщо хтось із подружжя вже проходить військову службу,

працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ, служби спецзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, БЕБ, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби, Управління держохорони,

студенти, аспіранти та докторанти, які проходять навчання на денній або дуальній формі,

науковці та педагоги,

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час АТО або повномасштабної війни з Росією, виконуючи завдання щодо стримування агресії РФ,

раніше засуджені за скоєння злочину незначної чи помірної тяжкості, включаючи звільнених від відбування покарання.

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