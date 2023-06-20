"Можуть підірвати охолоджувач": експерт назвав можливий сценарій ескалації на Запорізькій АЕС

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, мінування та можливий підрив Запорізької АЕС безпосередньо пов'язані з контрнаступом ЗСУ.

Російські окупанти, боячись українського наступу, можуть підірвати басейн-охолоджувач реакторів на Запорізькій атомній електростанції. Такий сценарій спрогнозував керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, Москва продовжить використовувати Запорізьку АЕС разом із ядерним шантажем, щоб загрожувати всьому світу. Це безпосередньо пов'язане з контрнаступом ЗСУ.

Такі загрози, на думку Мусієнка, можуть посилитися на тлі звільнення Силами оборони України П'ятихаток та виникнення перспективи подальшого просування ЗСУ у напрямку Енергодару.

"І саме мінування басейну-охолоджувача, про яке говорив начальник військової розвідки, може бути одним з елементів. Теоретично вони можуть підірвати цей охолоджувач, що створить загрозу вибуху реактора, хоч і не відразу", — зазначив експерт.

Мусієнко додав, що після скоєння теракту загарбники можуть звинуватити Київ і заявити, що полагодять усе, якщо українські війська зупинять наступ.

Нагадаємо, 20 червня Фокус розбирався, що буде, якщо вибухне Запорізька АЕС, і які міста опиняться у зоні відчуження. Із зараженої зони треба буде негайно відселити два мільйони українців, а десятки тисяч українців помруть невдовзі після вибуху на атомній станції.

Цього ж дня голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що у басейні-охолоджувачі на ЗАЕС впав рівень води. Втім, з свердловин беруть воду для його поповнення.