Зробили роботу над помилками: у РФ готують росіян до результатів настання ЗСУ, — ISW

За словами аналітиків, у Міноборони РФ продовжує заперечувати успіхи ЗСУ, проте вже говорить про початок контрнаступу українських сил із росіянами.

У Міноборони РФ зробили висновки та провели роботу над помилками, а тому відомство почало готувати росіян до наслідків контрнаступу ЗСУ. Про це заявили аналітики із американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 20 червня йдеться, що у РФ реагують на контрнаступ українських сил операції з відносно високим ступенем риторичної зв'язності. Наприклад, міністр оборони Росії Сергій Шойгу виступив перед Колегією Міноборони й почав свій виступ з обговорення дій ЗСУ, що тривають, у Донецькій та Запорізькій областях. Він заявив, що 4 червня українські військові пішли в атаку, але жодних успіхів нібито не досягли, хоча загальнодоступні свідчення говорять про протилежне.

"Той факт, що Шойгу підійшов до контрнаступу в такій публічній і відносно спокійній манері (навіть при збереженні типового для Міноборони заперечення українських успіхів), є помітним наслідком нездатності Міноборони Росії підготувати єдину відповідь на контрнаступ України в Харкові та Херсонській області у 2022 році. в результаті паніку у російському інформаційному просторі", — сказано у звіті.

За словами аналітиків, інформаційний простір РФ адаптувався і тепер краще готовий до результатів дій ЗСУ і може не допустити інформаційного колапсу, як це було раніше.

Нагадаємо, що в Міноборони підтвердили, що наступ ЗСУ йде за планом. За інформацією заступника міністра оборони Ганни Маляр, на всіх напрямках у Сил оборони є просування, проте військовим непросто просуватися на півдні через те, що ворог мінує як поля, так і населені пункти на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, ЗСУ спростували чутки ЗМІ про "згортання" контрнаступу України. Раніше західні військові аналітики дали коментарі низці медіа про те, що контрнаступ ЗСУ на півдні України нібито припинився через величезні втрати і зараз командування обирає нову тактику.