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БПЛА різних типів та артсистеми: генерал Тарнавський назвав кількість знищенної техніки РФ (відео)

Фото: Скрін відео | Генерал Тарнавський назвав кількість знищенної техніки РФ

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби виконали 1119 вогневих завдань на Таврійському напрямку.

Успіхи Сил оборони вже помітні на Таврійському напрямку, а кількість знищеної техніки РФ стрімко зростає. Про це у Telegram повідомив бригадний генерал ЗСУ Олександр Тарнавський, який обіймає посаду командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Він зазначив, що просування підрозділів українських військ й надалі триває. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1119 вогневих завдань.

За останню добу втрати російських загарбників вбитими та пораненими становлять майже три роти. З його слів, знищено та пошкоджено 68 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 6 танків, 13 одиниць БМП, 2 ББМ, МТЛБ, РЛС "Зоопарк", 3 БпЛА "Supercam", 5 гаубиць 2С19 "Мста-С", БпЛА "Орлан-10", 5 самохідних артилерійських установок 2С5 "Гіацинт", 4 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 ЗРК "Стріла", дві самохідних артилерійських установки 2С3 "Акація", БМ-21 "Град", самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон".

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Також було знищено три локації зберігання боєприпасів ворога. Це дозволило залишити російських загарбників без снарядів до багатьох видів зброї.

"Ми вибиваємо їх техніку та живу силу. Все буде Україна!" – зазначив генерал.

Нагадаємо, 20 червня ЗСУ знищили "Кушетку-Б" росіян і ЗРК "ТОР-М2К". Ворожу техніку українські захисники вистежили на Луганщині та поцілили в неї ударними дронами. Російську техніку "демілітаризували" бійці роти ударних БпЛА "Ахіллес", які виконують завдання у складі 92 окремої механізованої бригади, що перебуває на Луганщині.

Також наприкінці червня українські війська знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Згідно з повідомленням командування, ворожу техніку ліквідували бійці підрозділу зенітних ракетних військ. Фокус підрахував, що згідно з повідомленнями Генерального штабу ЗСУ, це вже сьомий російський гелікоптер Ка-52, який знищили українські захисники неба у червні 2023 року.