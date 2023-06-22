Сили оборони стримали натиск під Кремінною і мали успіх на півдні, — Генштаб (відео)

Після артилерійської підготовки та ударів авіації противник намагався прорвати лінію оборони на Куп'янському, Сіверському та Лиманському напрямках. Українським захисникам вдалося відбити штурми й утримати позиції.

Українські захисники минулої доби мали частковий успіх на напрямку Рівнопіль – Старомайорське. Бійці Сил оборони на цій ділянці фронту завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та ведуть контрбатарейну боротьбу. Також на Лиманському напрямку ЗСУ вели наступальні дії в напрямку Білогорівки та населеного пункту Діброва. Про ситуацію на фронтах 22 червня повідомив спікер генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"На Лиманському напрямку Сили оборони вели наступальні дії у напрямку населених пунктів Білогорівка та Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — повідомив Ковальов.

За його словами, на цьому напрямку точаться особливо запеклі бої в районах на північний захід від Діброви, біля Серебрянського лісництва і на північ від Григорівки Донецької області.

Лиманський напрямок. Джерело deepstatemap.live

Бердянський і Мелітопольський напрямок. Джерело: deepstatemap.live

Про ситуацію на східних рубежах також розповів заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

Він заявив, що 19 червня після тривалої артпідготовки та ударів авіації противник намагався прорвати лінію оборони на Куп'янському, Сіверському та Лиманському напрямках.

"Особливо гаряче було в районі Серебрянського Лісництва, де противник намагався витіснити підрозділи Нацгвардії із зайнятих позицій, проте неодмінно отримував відсіч", — повідомив Уршалович.

За словами полковника, ворог намагався штурмувати позиції за підтримки танків, але успіху не мав — росіяни втратили 30 солдатів і один військовослужбовець РФ потрапив у полон.

Полковник Микола Уршалович про ситуацію на фронті (дивитися з 1:00)

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни бійці ЗСУ проводять успішні наступальні операції на сході та півдні, з метою зміцнення захоплених позицій і вирівнювання лінії фронту. Зокрема Сили оборони провели низку обмежених операцій уздовж адміністративного кордону між західною частиною Донецької області та східною частиною Запорізької області.