Перевіряють на "лояльність до України": у Маріуполі окупанти схиляють підлітків до доносів, — ЦНС

Російські загарбники систематично проводять "профілактичні бесіди", метою якого є виявлення "ненадійних товаришів", повідомляють у Центрі національного опору.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області проводяться перевірки серед підлітків з метою з'ясування їхньої причетності до партизанського руху. Про це повідомляє Центр національного опору.

В окупованому Маріуполі Донецької області російські збройні сили здійснюють перевірки серед підлітків, що включають контроль їхніх телефонів і перевірку наявності паспортів РФ. Крім того, окупанти проводять "профілактичні бесіди" з підлітками, в яких потрібно повідомляти інформацію про "ненадійних товаришів".

"Загалом у місті спостерігається посилення фільтраційних заходів, а також продовжуються практика викрадення мешканців", — додали в ЦНС.

Нагадаємо, що російські окупанти в Бердянську били і душили підлітка Тиграна Оганнісяна на очах у його бабусі, а потім відвезли в невідомому напрямку. Його спочатку звинуватили в нібито коригуванні вогню по позиціях ЗС РФ. Йому загрожувало до 20 років позбавлення волі. Унаслідок вечірньої перестрілки 24 червня в тимчасово окупованому Бердянську загинули двоє "проукраїнських терористів", одним із яких був Тигран Оганнісян.

Також нагадаємо, наприкінці травня російські загарбники вбили неповнолітнього хлопця та 20-річну дівчину у Сватівському районі. Луганської області, оскільки використовують дітей як живий щит.