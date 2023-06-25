ЗСУ розгромили 57-му бригаду ЗС РФ під Бахмутом: з'явилися кадри важких боїв (відео)

За словами комбрига Андрія Білецького, плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищено, а підрозділ регулярної армії Росії втратив убитими приблизно 30 осіб.

Українські військові з 3-ї окремої штурмової бригади розгромили батальйон 57-ї мотострілецької бригади ЗС РФ. Відповідне відео з'явилося в телеграм-каналі бригади ЗСУ в неділю, 25 червня.

Зокрема командир бригади Андрій Білецький написав про те, що внаслідок зіткнення українських бійців і військових ЗС РФ було ліквідовано 30 російських окупантів.

Крім того, кілька десятків бійців бригади ЗС РФ дістали поранення та ще стільки ж потрапили в полон.

"Плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищено", — резюмував Білецький.

На опублікованих відеокадрах, які зняв один із українських військових за допомогою екшен-камери GoPro, видно окопний бій, у який вступили сили ЗСУ.

Відстань між українськими військовими та бійцями противника дедалі більше скорочувалася. Останні перестрілки відбувалися мало не впритул — на відстані лише одного-двох метрів.

Обережно, відео 18+

Нагадаємо, 25 червня майор Максим Жорін розповів про штурмові бої під Бахмутом. Російські окупанти дали бій, тож українські штурмовики вибивали ворога з кожного окопу.

Крім того, 12 червня Білецький показав кадри штурму позицій російських військових під Бахмутом. Військові 3-ї окремої штурмової атакували ворожі окопи.