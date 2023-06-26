Великий покупець: Єгипет зміцнює свою ППО за рахунок російських комплексів Тор-М2К, — ЗМІ

За рахунок поставок з Росії Єгипет ще більше зміцнює позиції країни в регіоні. Москва, зі свого боку, намагається зміцнювати і без того тісні відносини з Єгиптом в оборонній сфері.

Протягом кількох років Єгипет налагодив тісну співпрацю з Росією в оборонній сфері. Останнім часом Каїр став великим покупцем російського озброєння, за рахунок чого серйозно зміцнив свою протиповітряну оборону за допомогою таких систем, як С-300ВМ/СА-23, Тор-М1, С-125 Печора-2М і Бук-М2. Тепер Єгипет звернув увагу на ЗРК Тор-М2К, повідомили 26 червня оглядачі Army Recognition.

У матеріалі наголошується, що Єгипет традиційно має тісні відносини з РФ у сфері оборони десь із 1984 року. А після повалення ісламістського президента Мухаммеда Мурсі у 2013 році вони навіть зміцнилися.

Так нещодавно Москва продала кілька зенітно-ракетних комплексів Тор-М2К на базі шасі МЗКТ-6922, розробленому білоруською компанією МЗКТ. Відповідні кадри були опубліковані в Twtter.

Коротко про Тор-М2К

Тор-М2К — експортний варіант російського зенітно-ракетного комплексу Тор-М2. Він базується на білоруському високомобільному колісному шасі МЗКТ-6922 з колісною формулою 6х6, яке замінює гусеничне шасі ГМ-5955, що використовується в стандартному "Тор-М2".

Комплекс призначений для перехоплення і знищення широкого спектра сучасних повітряних загроз — літаків, гелікоптерів, БПЛА, цілої низки ракет і керованих боєприпасів. Він гарантує безпеку як стаціонарних, так і мобільних об'єктів у разі, коли системи ППО дальнього та середнього радіусу дії це зробити нездатні.

На озброєнні комплексу перебувають 8 зенітних ракет вертикального запуску 9M331, які уражають ціль на дальності 15 км і можуть досягати висоти 10 км.

Для приведення в готовність до стрільби потрібно всього 3 хвилини. Система здатна відстежувати до 48 цілей і може уражати 4 з них одночасно.

"Постачання систем Тор-М2К є значним кроком у програмі модернізації збройних сил Єгипту, що ще більше зміцнює позиції країни в регіоні. Це також свідчить про постійне прагнення Росії зміцнювати відносини з Єгиптом у сфері оборони", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, у лютому Росія поставила до Індії зенітно-ракетні системи С-400. У такий спосіб Москва виконує умови контракту з постачання п'яти комплектів С-400 на 5,43 млрд доларів, який було підписано ще у 2018.