Ситуація на ЗАЕС: куди дме вітер і які регіони в небезпеці в разі підриву (карта)

Представники української влади все частіше говорять про потенційну небезпеку, яка пов'язана з діями окупантів. Фокус перевірив, у якому напрямку дме вітер зараз і що це означає.

Останніми днями українська влада все частіше говорить про небезпеку з потенційним підривом Запорізької атомної електростанції, яку частково замінували російські окупанти. Фокус розібрався, які регіони можуть бути в небезпеці в разі катастрофи.

Наразі уваги світу до потенційної загрози на ЗАЕС недостатньо, заявляв у черговому своєму зверненні президент України Володимир Зеленський, а тим часом Російська Федерація вже остаточно затвердила сценарій щодо мінування станції.

"Довів партнерам інформацію, яка є в нас, у нашої розвідки, про російський сценарій із мінуванням Запорізької АЕС, який для терористів, очевидно, затверджений. Маємо і зробимо — всі разом у світі — цілком конкретні кроки, щоб не допустити будь-яких радіаційних інцидентів", — заявляв глава держави.

Таку заяву зробив і начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Він вважає, що росіяни можуть використовувати технічні засоби для того, щоб прискорити катастрофу.

"Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз", — вважають у ГУР.

Підрив Запорізької АЕС: хто в небезпеці

Багато в чому зона поширення радіації залежить від напрямку вітру. Подивитися його в онлайн-режимі можна на порталі Windy.com. Станом на 26 червня, вітер дме в бік південно-східної частини України, яка тимчасово перебуває під російською окупацією.

Це означає, що в разі потенційного підриву Запорізької АЕС насамперед у небезпеці українські громадяни, які проживають під російським контролем, що лише погіршує ситуацію. У небезпеці опиниться Донецьк, Луганськ та інші великі міста України.

Які області в небезпеці в разі підриву ЗАЕС Фото: Скриншот

Катастрофа з Каховською ГЕС показує, що окупанти не готуються до евакуаційних місій і у випадку з дамбою, залишають людей гинути, особливо якщо вони не оформили російський паспорт.

Також радіаційний вітер може наздогнати великі російські міста, згідно з картою. До них входить Ростов-на-Дону, а також частково Краснодар.

Які області в небезпеці в разі підриву ЗАЕС Фото: Скриншот Які області в небезпеці в разі підриву ЗАЕС Фото: Скриншот

Така ситуація з вітром і загалом із погодою збережеться протягом усього тижня, тобто, до кінця поточного місяця.

Які області в небезпеці в разі підриву ЗАЕС Фото: Скриншот

Інші українські регіони, які не перебувають в окупації і вітер у їхній бік не дме, також у разі катастрофи будуть у небезпеці, тому варто відповідально підійти до цього питання.

Нагадаємо, 23 червня повідомлялося, що в МВС підготували інструкцію на випадок теракту на Запорізькій АЕС. У разі контакту з радіацією правоохоронці радять перебувати в укритті, "помитися" повноцінно або частково та змінити одяг. Рівень небезпеки може підвищити навіть кондиціонер для волосся.