Ворог готував оборону місяцями: бійці 28-ї ОМБр провели успішний штурм під Бахмутом (відео)

Бійці зазначили, що прорив оборони окупантів — це результат титанічної праці та тренувань. Вони закликали українців пам'ятати, що контрнаступ — це не кіно і не веселі відео в соцмережах.

Українські захисники з 1-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр ЗСУ ім. Лицарів Зимового Походу показали відео, як змогли пробити лінію оборони під Бахмутом, яку місяцями будували російські окупанти. Про це у вівторок, 27 червня, повідомляє пресслужба 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу на своїй сторінці у Facebook.

"1-й механізований батальйон 28-ї ОМБр провів успішний штурм позицій окупантів у районі Курдюмівки. На відео робота першої механізованої роти. У результаті бою ворожий батальйон було розгромлено — до 35 ліквідованих, 40 втекло, кілька окупантів здалися в полон", — зазначено в повідомленні.

Бійці батальйону зазначають, що це важливий успіх для українських захисників на фронті, оскільки ЗСУ змогли прорвати оборону, яку ворог готував місяцями.

"І це результат довгої, титанічної праці, тренувань і злагодженості. Пам'ятайте, контрнаступ — це не кіно і не веселі відео в соцмережах. Якщо ви "втомилися від війни", то уявіть себе на місці хлопців у БМП, які летять на штурм", — зазначили в бригаді.

Бійці закликали українців підтримувати українських захисників, щоб разом наближати перемогу.

Контрнаступ: прогрес ЗСУ в Бахмуті

За даними з DeepState за 14 червня, збройним силам України вдалося просунутися на південь від Бахмута в Донецькій області, а також трохи в Запорізькій області.

Трохи згодом бійці 3-ї штурмової бригади Збройних сил України провели успішні наступальні дії і заявили, що закріплюються на звільнених територіях і готують плацдарми.

25 червня стало відомо, що 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ проводила успішні наступальні дії на Бахмутському напрямку. Бійці відвоювали кілометрову лінію окопів.