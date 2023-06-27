"Брудні та цинічні": Данілов розкритикував ідеї Заходу провести переговори України з РФ

Західні експерти стверджують, що війна в Україні наближається до безвиході й Київ не зможе здобути перемогу над російськими силами, тому не варто наполягати на повній воєнній перемозі. Однак у Києві з цим не згодні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов засудив пропозиції, спрямовані на переконання України в необхідності почати переговори з Російською Федерацією, називаючи їх брудними та цинічними. Про це Данілов у вівторок, 27 червня, написав на своїй Facebook-сторінці.

У світлі війни, що розвивається в Україні, яка підірвала авторитетні прогнози, Данілов вважає, що настав час нових підходів і рішень.

У своєму пості Данілов посилається на публікацію американського журналу Foreign Affairs від 17 квітня 2027 року. У цій публікації американські експерти Річард Хаас і Чарльз Купчан представили своє бачення завершення війни, розпочатої Росією.

Що писав Foreign Affairs про переговори між Україною та Росією

Данілов зазначає, що стаття розчарувала його своїми банальними та передбачуваними підходами. Він порівнює пропозиції, висунуті в статті видання, з пропозиціями, які могли б бути зроблені Громико і Кіссінджером п'ятдесят років тому за часів "холодної війни". На його думку, вони нічим не відрізняються від сьогоднішніх пропозицій.

"Здається, що для певної групи західних експертів і політиків світ зовсім не змінився. У цій парадигмі існують великі гравці, які в підкилимному режимі вирішують долю світу, а решта країн покірно стоять біля дверей, чекаючи на свою участь", — написав Данілов.

У статті Foreign Affairs експерти наполегливо просувають думку про те, що "війна рухається до безвиході" і "Україна не зможе перемогти російські сили". Вони стверджують, що Україні не варто наполягати на повній воєнній перемозі, яка може виявитися пірровою.

Данілов розповідає про план Хааса і Купчана, який передбачає зміцнення військового потенціалу України, припинення бойових дій до кінця 2023 року, переговори та встановлення міцного перемир'я. Заходу пропонується звернутися до інших впливових країн, таких як Китай та Індія, з проханням підтримати їхню пропозицію про припинення вогню. Крім того, Захід має представити план мирного процесу і запропонувати послаблення санкцій для заохочення Росії.

Однак Данілов вважає, що Foreign Affairs намагається обдурити Захід, пропонуючи йому закрити очі на реальність і вважати втрату територій Україною несуттєвою, щоб запобігти подібним агресіям від інших диктатур.

"Але за цим округлим формулюванням може залишитися впертий факт: Росія (у разі припинення бойових дій) переписала кордони, а це фактично вирок Європі, закладка вибухівки під світоустрій. І все це відомі міжнародники — автори статті сором'язливо називають "формулою стратегічного прагматизму". Хоча якщо "стратегічного" замінити на "цинічного", було б точніше", — підкреслив Данілов.

Думка Данілова про переговори з РФ

Олексій Данілов відкидає ідею просто сісти та домовитися з російськими перемовниками, називаючи це брудною пропозицією з цинічного світу бізнесу, що не враховує страждань і втрат України.

"Але за всього "прагматизму" нікуди не зникає купа незручних запитань: Як же невідворотність покарання за скоєні злочини? Тисячі вбитих українських військових і мирних жителів? Смерть дітей? Зруйнована країна?" — йдеться в публікації секретаря РНБО.

Данілов також звертає увагу на розгубленість експертів, які раніше запевняли у стійкості режиму Путіна та контрольованості Росії, але тепер коментують події "бунту Пригожина". Він закликає до нових рішень і підходів, щоб повернути західному світові його забуті цінності та не загубитися в протистоянні з авторитаризмом.

Нагадаємо, 26 червня західні ЗМІ повідомляли, що офіційні мирні переговори щодо російсько-української війни можуть відбутися вже в липні 2023 року.

19 червня в інтерв'ю, яке глава Офісу президента Андрій Єрмак дав The Wall Street Journal, він наголосив, що повне виведення військ з України є неодмінною умовою для початку мирних перемовин із Кремлем.