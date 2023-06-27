Чим відрізняється повістка від мобілізаційного розпорядження: роз'яснення ТЦК

Керівник Львівського ТЦК і СП пояснив, що мобілізаційне розпорядження вручають військовозобов'язаному тільки після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним.

Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Тищенко в інтерв'ю виданню Leopolis.news розповів про те, чим повістка відрізняється від мобілізаційного розпорядження.

В Україні чоловіка можуть повісткою запросити для уточнення даних. Кожен військовозобов'язаний повинен повідомляти ТЦК оновлену інформацію про склад сім'ї, стан здоров'я, зміну місця роботи тощо. І якби чоловіки це робили завчасно і регулярно, то б однозначно порядку було більше в їхніх облікових справах і ніхто не смикав би людей даремно.

Є ще повістка на проходження військово-лікарської комісії, після якої людина отримує висновок ВЛК про придатність, непридатність або обмежену придатність до військової служби.

"Мобілізаційне розпорядження, або, так звана, бойова повістка, вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби, і вручення "бойової повістки" не означає, що людину одразу відправлять у зону бойових дій.

Тільки в разі, якщо медкомісія визнала придатною до служби. Якщо особа служила, то направляється в пункт постійної дислокації військової частини. Там протягом 3-4 тижнів проходить бойове узгодження. Усіх, хто не служили, ми направляємо в навчальні центри", — повідомив Олександр Тищенко.

У червні в різних областях нашої країни ТЦК опублікували накази про мобілізацію, згідно з якими військовозобов'язані повинні в 10-денний термін відвідати військкомати. Вимога стосується всіх громадян, які раніше не отримували персональних повісток або мобілізаційних розпоряджень.

Нагадаємо, що 2 травня Верховна Рада України продовжила термін дії воєнного стану та мобілізації в Україні, що триває з 5 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023 року. Це було вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан від початку війни.

27 червня Фокус писав про те, коли чоловік може виїхати за кордон і що для цього потрібно. В Україні триває загальна мобілізація чоловіків від 18 до 60 років, проте ті українці, яких виключено з військового обліку, можуть безперешкодно виїхати за кордон.

Нагадаємо, 26 червня стало відомо, що в Україну не повернулися майже 19 тисяч військовозобов'язаних. За даними ДПСУ, виїзд за кордон за допомогою системи "Шлях" для втікачів обійшовся в суму від 3 до 7 тисяч доларів.