Провалив кілька напрямків: Зеленський звільнив гендиректора "Укроборонпрому"

Юрій Гусєв заявив, що його команді вдалося розпочати реформу "Укроборонпрому", однак журналісти повідомляли, що глава концерну провалив кілька напрямків.

У вівторок, 27 червня, президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади генерального директора "Укроборонпрому". Відповідний указ №357/2023 опубліковано на сайті глави держави.

"Звільнити Гусєва Юрія Веніаміновича з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" згідно з поданою заявою", — йдеться в документі.

Юрія Гусєва було призначено гендиректором ДК "Укроборонпром" Указом Президента України 3 грудня 2020 року, повідомляють у Telegram-каналі концерну.

"Президент України Володимир Зеленський доручив і довірив мені реформу "Укроборонпрому". 4 травня уряд створив Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", а отже, крок до перетворення Державного концерну "Укроборонпром" на сучасну високотехнологічну оборонну компанію зроблено. Я радий, що велика війна не зупинила нашу команду на цьому шляху та що нам вдалося це зробити", — зазначив Юрій Гусєв.

У 2014-2016 роках Юрій Гусєв був заступником міністра оборони України. Із липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію.

Команда "Укроборонпрому" висловила свою вдячність Юрію Гусєву за його внесок у розвиток українського ОПК і побажала успіхів на новому місці роботи.

Звільнення Гусєва: що сталося

26 червня "Економічна правда" з посиланням на інформовані джерела повідомила, що в держконцерні "Укроборонпром" змінять керівництво. Новим головою стане Герман Сметанін.

У матеріалі журналістів зазначалося, що чинний глава "Укроборонпрому" Юрій Гусєв провалив кілька напрямків. Джерела видання стверджують, що ситуація з бронетехнікою погана. На місяць виробляють 1 БТР-4Е, коли треба десятки. Танк "Оплот" так і не став у серію.

За інформацією видання, найгірша ситуація з ракетною програмою. ОТРК "Грім-2" або "Сапсан" мав уже в травні 2023 року масово вироблятися та знищувати російську військову інфраструктуру в глибині ворожої території.

Нагадаємо, 23 червня в "Укроборонпромі" показали, як відновили затоплений Т-90 і повернули його в стрій.