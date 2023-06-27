Масштабніше і жорсткіше: українські військові анонсували новий збройний заколот у Росії (відео)

За словами офіцера батальйону "Свобода" НГУ Андрія Іллєнка, незважаючи на заяви президента Путіна про героїчних льотчиків, ті, хто відповідальний за їхнє збиття, не понесуть покарання.

Заколот глави приватної військової компанії ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина засвідчив, що наразі владу в Росії ослаблено, і будь-яка добре організована озброєна група може спробувати захопити її контроль. Про це розповів офіцер батальйону "Свобода" Національної гвардії України Андрій Іллєнко в інтерв'ю телеканалу "Еспресо", опублікованому 27 червня.

Іллєнко зазначає, що в той час, як президент Путін говорить про героїв-льотчиків, ті, хто збив їх, залишаються безкарними, і ніхто не збирається переслідувати їх.

"Ви можете уявити собі щось подібне в якійсь адекватній реальності — там де існує держава, закон. Це все перетворюється на абсолютний цирк. Мені здається, що скоро прям буде якась друга акція", — зазначив військовий.

Іллєнко висловив бажання, щоб такі випадки стали більш поширеними, щоб між бойовиками з приватної військової компанії "Вагнер" і російською регулярною армією тривали бої. Він припускає, що незабаром може статися другий епізод заколоту, який буде ще масштабнішим і жорсткішим.

"Я впевнений, що на цьому не те що не завершиться, а буде скоро друга серія", — підсумував військовий.

На думку Іллєнка, це станеться тому, що в Росії тільки погіршиться ситуація з некерованістю внутрішніми процесами і крах режиму управління.

Військовий також зазначив, що сьогодні російська влада "валяється на підлозі", тому будь-яка спроба нового військового заколоту, навіть із використанням невеликих груп озброєних людей, буде приречена на успіх.

Нагадаємо, 27 червня Олександр Лукашенко, очільник Білорусі, розповів про контакт із російським колегою Володимиром Путіним під час військового заколоту Євгена Пригожина і про те, як він нібито вмовив його розвернути колони.

Раніше, 26 червня, президент Російської Федерації Володимир Путін звернувся до "вагнерівців", коментуючи події військового заколоту. Глава Кремля запропонував їм укласти контракти з Міноборони Росії.