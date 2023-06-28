Поховають удома: РФ погодилася повернути рідним тіла вбитих у Бердянську Оганнісяна і Ханганова

За інформацією представника омбудсмена, Україна намагалася повернути підлітків з РФ додому до 1 червня, коли вони проходили допити у статусі свідків у справі про диверсію на залізниці.

Російські військові погодилися передати родичам тіла загиблих в окупованому Бердянську підлітків Тиграна Оганнісяна і Микити Ханганова. Про це 28 червня повідомив представник уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки і оборони Олександр Кононенко, повідомляє видання "Бабель".

За його словами, підлітків возили до Ростова, проводили там експертизи, зокрема психологічні, і висунули там звинувачення в тому, що вони нібито взяли участь у поваленні однієї з опор залізничної колії, проте з боку РФ офіційного підтвердження цьому не було.

Офіс омбудсмена дізнався про підлітків у момент, коли вони проходили в Росії у статусі свідків у справі про диверсію на залізниці. Тоді ж представники України намагалися повернути дітей і вели переговори з РФ.

"Ми вели переговори, щоб повернути цих двох хлопців до 1 червня — Дня захисту дітей. Але росіяни не віддали", — розповів виданню Кононенко.

За його словами, після інформації у ЗМІ про загибель підлітків, офіс омбудсмена надіслав листа російському омбудсмену Тетяні Москальковій і попросив спростувати або підтвердити інформацію, проте досі не отримав відповіді.

Також Кононенко уточнив, що українська сторона не прагне повернути тіла загиблих підлітків на підконтрольну територію, оскільки їхні родичі перебувають у Бердянську і хочуть поховати своїх близьких там же.

Трагічна загибель молодих українців

Нагадаємо, 24 червня стало відомо, що на території Бердянська загинули двоє підлітків. Один з яких — Тигран Оганнісян, опублікував відео, де показав зброю і сказав останні слова: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні".

Служба розшуку дітей поінформувала, що Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова російські окупанти піддали тортурам. Загарбники звинувачували двох підлітків у підготовці диверсії на мелітопольській залізниці. Після знущань вони вбили неповнолітніх.

26 червня стало відомо, що підлітки з окупованого Бердянська Тигран Оганнісян і Микита Ханганов могли дійсно організувати атаку на російських військових.

27 червня з'явилася інформація, що батькам Тиграна Оганнісяна і Микити Ханганова дозволили поховати вбитих підлітків.