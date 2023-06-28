"Зовсім не окей": у Міноборони РФ підтвердили арешт Суровікіна, — росЗМІ

За словами анонімних джерел росЗМІ, інформацію про затримання російського генерала не поширюють навіть внутрішніми каналами.

У Міністерстві оборони Російської Федерації підтвердили арешт генерала Сергія Суровікіна, заступника командувача об'єднаного угруповання російських військ в Україні. Цю інформацію передали два джерела, близькі до керівництва Міноборони, повідомляє 28 червня російське медіа The Moscow Times.

Варто зазначити, що офіційні коментарі від оборонного відомства не надходили.

Одне з джерел прокоментувало причину арешту, сказавши: "Там історія з ним була не 'ОК' для влади. Більше нічого не можу сказати". Друге джерело зазначило, що в керівництві заявили, що сьогодні будуть новини про Суровікіна в контексті Євгена Пригожина. Ймовірно, Суровікін обрав бік Пригожина під час заколоту, і його затримали, зазначають журналісти.

Щодо місцезнаходження генерала друге джерело відповіло: "Цю інформацію навіть внутрішніми каналами не коментують".

Раніше чутки про арешт Суровікіна опублікував 28 червня військовий блогер Володимир Романов. За його даними, генерала затримали 25 червня, наступного дня після спроби військового перевороту, організованої засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Згідно з інформацією Романова, Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово".

Як зазначав британський телеканал Sky News 28 червня, ніхто не бачив Сергія Суровікіна з 24 червня.

Також у ЗМІ 28 червня з'явилася інформація про те, що Суровікін був обізнаний про військовий заколот, організований "вагнерівцями". За версією журналістів, генерал співпрацював із Євгеном Пригожиним для координації дій. У заколоті могли брати участь й інші генерали російської армії.