Україна висунула перші звинувачення у депортації сиріт з Херсонщини, - Офіс генпрокурора (відео)

Київ висунув російському політику та двом підозрюваним українським посібникам звинувачення у військових злочинах у зв'язку з депортацією 48 дітей.

За процесуального керівництва Ювенальних прокурорів Офісу генерального прокурора трьом особам повідомлено про підозру за фактами депортації та примусового переміщення 48 статусних дітей з Херсонського будинку дитини. Серед підозрюваних — депутат Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації, начальник незаконно створеного окупаційною владою "Департамента здравоохранения Херсонской области Военно-гражданской администрации Херсонской области" та виконувачка обов’язків головного лікаря "ГБУЗ "Херсонский областной дом ребенка", повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, російський депутат безпосередньо керував процесом депортації та примусового переміщення дітей Херсонщини. Він був відповідальним за вирішення соціальних питань населення Херсонської області та питань дітей в окупованому Криму.

"Спочатку херсонський псевдопосадовець та в.о. головного лікаря організували депортацію двох дітей до РФ. Приводом для цього стало начебто проходження обстеження у московській лікарні. До цього діти утримувались у незаконно створеному окупаційною владою "ГБУЗ "Херсонский областной дом ребенка" на базі Херсонського обласного будинку дитини Херсонської обласної ради. Слідством встановлено, що за станом здоров’я діти не потребували окремого лікування", — йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Відомо, що 2 вересня 2022 року невстановлені особи забрали та на авто депортували до РФ двох українських дітей з Херсону.

У подальшому 21 жовтня 2022 року персонал незаконно створеного "дома ребенка" на чолі з в. о. головного лікаря за вказівкою псевдопосадовця передали 46 дітей невстановленим особам. Відбувалося це у присутності та під контролем росІйського депутата. Дітей вивезли на територію тимчасово окупованого РФ Кримського півострова. Наразі їхня доля залишається невідомою.

Під час передачі дітей для їх подальшого переміщення саме росіянин контролював процес поміщення дітей в автобуси та їх переміщення.

Якщо це буде доведено, це буде порушенням законів та звичаїв війни відповідно до Женевських конвенцій 1949 року.

"Ми не знаємо, як ці діти, в яких умовах вони утримуються і якою є їхня доля", — заявила Юлія Усенко, начальник управління захисту інтересів дітей Генеральної прокуратури України.

Вона додала, що вони могли бути незаконно усиновлені російськими громадянами або доставлені до російських установ.

Офісу Генерального прокурора України

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва евакуює дітей із дитячих будинків у зонах бойових дій.

Кремль постійно відкидає звинувачення у тому, що Росія порушує права дітей в Україні.

31 травня Фокус писав про те, що ЗМІ з'ясували, як ЗС РФ вивозять українських дітей. Окупанти вивозять дітей під приводом відпочинку на морі в Криму. Частина з них опиняється в далеких російських регіонах, наприклад, у Мордовії.

Раніше, 30 травня, повідомлялося, що окупанти вивозять українських дітей у РФ для "лікування". Російські загарбники почали вивозити дітей із тимчасово окупованих територій у РФ під приводом надання медичної допомоги.