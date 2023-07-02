ЗСУ потрібні засоби боротьби з дронами-камікадзе "Ланцет" ЗС РФ, — Міноборони

За даними української розвідки, росіяни почали вкладати більше грошей у виробництво баражуючих боєприпасів. За словами солдата з позивним "Мауглі", у ЗСУ немає такої зброї.

Силам оборони потрібні засоби боротьби з російськими дронами-камікадзе "Ланцет", про це розповів Юрій Сак, радник голови Міноборони України в інтерв'ю The Daily Telegraph.

За словами представника Міноборони, українська розвідка дійшла висновку, що росіяни почали вкладати більше грошей у виробництво баражуючих боєприпасів.

"Усе, що може створити загрозу для наших військ, викликає занепокоєння", — наголосив радник голови Міноборони.

Характеристики російського дрона "Ланцет"

Над ударним дроном "Ланцет" працювала російська компанія ZALA, яка входить до концерну "Калашников". Система застосовується для ураження наземної техніки та інших цілей. У "Ланцета" порівняно невеликий бойовий заряд — до двох кг. Наслідки його застосування не настільки руйнівні, порівняно з ракетами або снарядами. Але для українських ППО саме ці БПЛА становлять одне з найскладніших завдань.

Характеристики російського дрона "Ланцет"

Дрони "Ланцет" поставлені на озброєння російських військ із 2022 року, їхня дальність становить 40 км, швидкість — до 300 км/год. Коштує один дрон близько 35 тисяч доларів.

"Ланцет" летить низько і повільно та обходить радари традиційних систем ППО. При цьому ЗСУ невигідно витрачати на них ракети, вартістю мільйони доларів.

"Ці штуки створили нам багато проблем, тому що у нас немає подібної зброї", — пояснив солдат ЗСУ з позивним "Мауглі".

Деякі артилерійські підрозділи ЗСУ використовують навколо своїх знарядь імпровізовані щити, часто з маскувальної сітки, щоб зловити дрон до того, як він досягне своєї мети. Встановлюються і позиції стрільців, щоб вести вогонь по цих дронах перш ніж вони завдадуть смертельного удару.

Нагадаємо, що росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні. Пошкоджено цивільну інфраструктуру: аптеку та заклад громадського харчування. Поранення отримали близько чотирьох осіб.

Також повідомлялося, що український дрон показав, як було знищено російський танк у районі Бахмута.