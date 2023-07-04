У російських пабліках пишуть про теракт на ЗАЕС цієї ночі: що відомо

За даними росіян, Україна нібито може використовувати високоточні ракети великої дальності і БПЛА для атаки на Запорізьку атомну електростанцію.

У російських ЗМІ поширюється інформація про нібито "плани ЗСУ атакувати Запорізьку АЕС". Пропагандисти пишуть, що Україна може підірвати станцію в ніч на 5 липня. Про це стало відомо з російського Telegram-каналу "АДЕКВАТ Z".

"Не виключено, що в тій чи іншій формі побачимо й атаку на ЗАЕС, від спроби прямого захоплення до ракетно-артилерійських ударів. Втрачати їм уже все одно нічого: навіть скорочення потоку милостині рівнозначно поразці, не просто неминучій, а й досить швидкій. І хвіст намагатиметься вертіти собакою щосили. Для них цей тиждень буде грою ва-банк. Для нашої армії — повторенням червневих випробувань, до яких вона готова в усіх відношеннях не гірше, ніж була місяць тому. Для всіх нас — часом, коли з особливою силою необхідно бути гідними своєї армії", — пише пропагандист.

Пост пропагандиста

Також у Telegram-каналі "Приднестровец" також повідомляють, що РФ відомо про нібито плани ЗСУ атакувати ЗАЕС. За даними росіян, Україна може використовувати для цього високоточні ракети великої дальності і БПЛА.

"Одночасно з цим, украми буде скинуто з повітряного носія боєприпас, споряджений радіоактивними відходами, вивезеними з Південноукраїнської АЕС 03.07.2023 року, на один із військових аеродромів на півдні України", — пише пропагандистський канал.

Також у джерелі додають, що резервний план скидання радіоактивних речовин передбачає використання ОТРК Точка У, з начиненою радіоактивними речовинами боєголовкою.

Пост пропагандиста

4 липня повідомлялося, що Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, висловив своє занепокоєння щодо можливої атаки Росії на Запорізьку АЕС і зазначив, що такі дії матимуть глобальні наслідки.

Нагадаємо, 9 березня Фокус писав, що Запорізька АЕС повністю знеструмлена через ракетні удари ЗС РФ. В "Енергоатомі" зазначили, що якщо протягом зазначеного часу зовнішнє живлення станції не відновлять, може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу.