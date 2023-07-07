Зірвало башти: бійці підрозділу "Вовки" знищили ангар з бронетехнікою армії РФ (відео)

На відео видно як палало приміщення, де ЗС РФ ховали бронетехніку. Подібна масштабна пожежа могла стати причиною детонації БК.

Підрозділ "Вовки" з 102 бригади тероборони "Івано-Франківщина" використав дрон, заряджений грантами, щоб вистежити та знешкодити ангар, де армія РФ ховала бронетехніку. Відео з кадрами проведеної операції розмістили у Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ".

На початку запису камера показує складське приміщення на невстановленій ділянці фронту. Вглибині, як переконані оператори аеророзвідки, перебуває бронетехніка армії РФ.

Ангар з технікою армії РФ

Після цього безпілотник скидає на склад чотири гранати. Спершу заграва над складом досить невелика, потім потужно розгоряється.

Пожежа в ангарі з технікою армії РФ

Останні кадри показують результат відпрацювання підрозділу "Вовки". Видно, що дах будівлі повністю знесло, а стіни зруйновано. Всередині — уламки двох бронемашин ЗС РФ. При чому у них позносило башти.

Дві бронемашини армії РФ

У дописі вказано, що спецоперацію успішно провели два підрозділи ЗСУ:

підрозділ "Вовки" з 74 батальйону 102 бригади Тероборони ЗСУ;

12-ий загін спецпризначення.

7 днів тому у мережі опублікували ще одне відео роботи 74 батальйону. Тоді вдалось підірвати склад мін російської армії.

Спецоперація зі знищення складу мін армії РФ

Зазначимо, раніше бригада "Маґура" показала знищення російського танка Т-90М "Прорив". У тій спецоперації також спершу діяла розвідка, а потім артилеристи поцілили прямо у бронемашину ЗС РФ.

Нагадуємо, українські військові розповіли про використання хімічної зброї на Бахмутському відтинку фронту. Один з бійців пояснив, як проявляється дія отрути: печуть очі, нудить.

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