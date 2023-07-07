Мостоукладач, сухпайки, глушилки дронів: Німеччина передала Україні пакет військової допомоги (відео)

Уряд ФРН оприлюднив публічну частину пакета військової допомоги Україні. У ньому — важка транспортна та інженерна техніка, засоби РЕБ та інше.

Німеччина 7 липня опублікувала публічну частину пакета військової допомоги, який уже було передано Україні. Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

Зазначимо, що у списку згадуються кілька сідельних тягачів, напівпричепів, а ще 11 тисяч сухих пайків. Також ідеться, зокрема, про вісім гусеничних всюдиходів Bandvagn 206. Така інформація з'явилася на сайті уряду ФРН.

Крім того, як повідомляється, Україна отримала від Німеччини боєприпаси до самохідних зенітних установок Gepard, а також розвідувальні безпіотники Vektor і багато іншого.

Також у списку згадуються мостоукладальники Biber.

Зазначимо, що ще 2018 року Бундесвер опублікував відео, на якому показано, як працюють мостоукладальники Biber.

Як працюють мостоукладальники Biber

Нагадаємо, що глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що Берлін проти передачі Україні касетних боєприпасів, схвалених США. Німеччина є однією зі 111 держав-учасниць Конвенції щодо касетних боєприпасів, яка забороняє використання, накопичення, виробництво і передачу такого озброєння.

Також ЗМІ писали, що Німеччина хоче постачати винищувачі Eurofighter Саудівській Аравії, а не Україні. Західні країни, як і раніше, побоюються, що постачання авіації Києву може змінити масштаб війни і посилити ескалацію на територію Європи.