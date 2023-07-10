Знищили 24 ЗРК та звільнили нові території: у Міноборони підбили підсумки тижня контрнаступу

Сили оборони протягом тижня звільнили на сході 4 кв. кілометри території, а також 10,2 кв. кілометра на півдні. Заступниця міністра Ганна Маляр підтвердила, що українські війська тримають Бахмут під вогневим контролем.

У Міноборони розповіли про успіхи Сил оборони України за минулий тиждень. Про це відомо з поста заступниці міністра оборони Ганни Маляр, опублікованого у соцмережах 10 липня.

За даними міністерства, протягом тижня ЗС РФ завдали 39 ракетних та 334 авіаційних ударів по території України. Площа звільнених земель на сході країни збільшилася на 4 кв. кілометри та складає тепер 24 кв. кілометри. Такого результату воїни добились, вирівнюючи лінію фронту та покращуючи тактичне положення.

"Загалом, на Східному напрямку за минулий тиждень зафіксовано збільшення кількості обстрілів до 7184. Противник використав по нас 343 402 артилерійських та реактивних снарядів", — зазначила Маляр.

На півдні країни площа звільнених територій зросла на 10,2 кв. кілометра та складає вже 168,6 кв. кілометрів. Протягом тижня захисники наступали на певних ділянках фронту та просунулися вглиб від лінії оборони.

"Загалом, на Таврійському напрямку за минулий тиждень зафіксовано 4318 ворожих обстрілів", — додала заступниця міністра.

Українські бійці також атакували ворожі позиції минулого тижня. Зокрема, за даними Міноборони, захисникам вдалося завдати удари:

по районах зосередження особового складу ЗС РФ;

по 8 пунктам управління;

по 17 станціям РЕБ;

по 11 складам боєприпасів ворога.

Також оборонці знищили 24 ворожих ЗРК та 39 з 67 безпілотників типу Shahed-131/136.

Ганна Маляр про ситуацію в Бахмуті

Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала бої за Бахмут у Донецькій області. Вона підтвердила, що захисники кілька днів тримають у місті під вогневим контролем входи, виходи та переміщення російських окупантів.

"Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута", — підкреслила чиновниця.

Нагадаємо, 10 липня командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські загарбники опинилися у пастці на Бахмутському напрямі. З його слів, "місто береться під вогневий контроль".

Раніше, 9 липня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що на південному флангу на Бахмутському напрямі просунулися українські війська. Окупанти, за її даними, оборонялися.