Колона військової техніки армії РФ прямує до Сімферополя, — рух "Атеш" (фото)

Військові вантажівки армії РФ прямували у бік Сімферополя, в якому російське командування має мінімум дві частини Чорноморського флоту.

У Криму зафіксовано колону російських військових вантажівок, які рухались у напрямку Сімферополя. Проукраїнський партизанський рух "Атеш" опублікував світлину та координати колони. Інформацію розміщено у Telegram-каналі руху.

Автор допису вказує, що колона з 20 вантажівок переміщувались трасою Р-23 у бік Сімферополя. Точні координати місця, де її помітили — 45.007963, 34.18805. Точка з цими координатами — за 500 метрів до в'їзду в місто на дорожній розв'язці.

Дорожна розв'язка біля Сімферополя, де помітили вантажівки

На світлині, опублікованій "Атеш", видно чотири вантажівки, які рухаються на однаковій відстані одна від одної. При цьому не вказано, чи вони були навантажені, чи порожні.

Військові вантажівки армії РФ, які прямують у напрямку Сімферополя

Зазначимо, шлях, яким вантажівки могли дістатись до Сімферополя, пролягає через поки що цілий Кримський міст. Понад добу поромна переправа з Криму до Тамані у РФ була перекрита — про це повідомили у так званому окупаційному "Мінтансі". Причина закриття — нібито сильний вітер, яких заважав руху суден. Втім надвечір 10 липня пором відновив роботу.

Між тим станом на 13 год. на в'їзді в Крим з боку Тамані вибудувалась черга довжиною близько 1 тис. машин — про це повідомив спеціальний моніторинговий канал. Втім вже о 17 год. вказувалось, що довжина черги скоротилась удвічі.

Наразі активісту руху "Атеш" не повідомили, у якому подальшому напрямку рухали військові вантажівки. Однак, щоб зрозуміти, куди вони могли прямувати, можна скористатись картою військових об'єктів РФ у Криму, зокрема — у Сімферополі. Згідно з даними цієї карти, росіяни на території міста мають дві бази зберігання ЧФ РФ. Крім того, в районі Сторгонівки на південний схід від населеного пункту виявлено пункт ППО армії РФ.

Військові об'єкти армії РФ біля Сімферополя в Криму

Нагадуємо, ростовський губернатор Роман Гуров повідомив, що у регіоні планують збудувати завод з випуску безпілотників. Цікавим є те, що підприємство було зареєстроване в Криму ще у 2015 році.

Тими часом політична експертка Еліна Бекбетова міркувала над тим, як слід у майбутньому працювати з жителями окупованого Криму. Один з кроків — формування вже зараз кадрового резерву, який буде працювати в нових українських держустановах.