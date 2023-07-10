Росія відправила групу курсантів-снайперів до кордонів Сумщини, – Центр національного опору

Російські снайпери складатимуть іспити в умовах бойових дій та тренуватимуться в українському прикордонні, розповідають у підпіллі.

Росія перекинула до кордонів Сумщини групу курсантів-снайперів. Про це 10 липня повідомив Центр національного спротиву.

Загалом росіяни перекинули до кордону з Україною 80 випускників снайперських курсів. Вони виконуватимуть завдання, які стосуються здачі іспитів в бойових умовах.

Таким чином російські вбивці планують проводити навчання вздовж меж Сумщини. Проте є висока ймовірність того, що іспити нові снайпери не здадуть й будуть ліквідовані.

Ситуація на Сумщині влітку 2023 року

Російські загарбники регулярно роблять спроби для дестабілізації. Невдале проникнення російської ДРГ 4 липня обернулось загибеллю цивільних. Окупанти безрезультатно намагалися зайти на територію України, після чого відкрили вогонь по мешканцях прикордонного населеного пункту. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє мешканців.

У День батька, 18 червня, ворог серед білого дня нещадно обстріляв з артилерії центральну частину міста Білопілля. Отримані травми виявились несумісними з життям правоохоронця та його дитини. Внаслідок обстрілу РФ загинув поліцейський та його 4-річний син. Старшому лейтенанту із сином до укриття залишалося 5 метрів, коли російські війська "накрили" центр прикордонного містечка з артилерії.

Дрон-камікадзе Shahed 7 червня атакував житловий будинок на Сумщині. Російські війська, за даними адміністрації, обстріляли Юнаківську, Миколаївську, Білопільську громади та здійснили серію мінометних обстрілів прикордонних населених пунктів.

Нагадаємо, український снайпер під Бахмутом, як інформує Daily Star, знищив живу мішень на рекордній відстані. Український захисник входить в одну з 12 снайперських команд "Привид Бахмута". Він влучив у російського командира з рекордної відстані 5900 футів (1798 м).