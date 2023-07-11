"Запізнились": литовський депутат пояснив, що Україна має отримати на саміті НАТО (відео)

Україні повинні сказати чітку дату вступу до НАТО, вважає литовський політик. На його думку, відкласти озвучення цієї дати можна, але ненадовго.

Литовський депутат та представник Литви в ПАСЄ Емануеліс Зінгеріс заявив, що під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна повинна почути чітку дату вступу до НАТО. Політик переконаний, що лише тоді Росія закінчить воювати, бо побачить, що їй протистоїть цивілізований світ. Коментар Зінгеріса отримало агентство "УНІАН".

Спершу політик описав, як досі діяв цивілізований світ: постійно запізнювався. Перелічив, де саме були затримки: "Зі зброєю — запізнились, тепер — зі літаками. Тепер — з членством у НАТО".

На думку литовця, подібні запізнення продовжують війну до безконечності.

Натомість Зінгеріс пропонує спосіб дій, який він називав "хірургічним". Ідеться про те, що Україна на саміті НАТО у Вільнюсі повинна почути чітку дату, коли вона стане членом Альянсу.

Єдине відтермінування, яке допускає депутат литовського Сейму — до саміту у Вашингтоні.

За словами Зінгеріса, членство України в НАТО "дасть мир, а не війну". Лише у цьому випадку диктатор в Росії зрозуміє, що він воює навіть не з НАТО. Рішення щодо дати вступу "дасть роз'яснення для Росії, що вона воює з цивілізованим світом, а не з України".

Що пропонує НАТО Україні

Єнс Столтенберг, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу, на пресконференції у Вільнюсі заявив, що Україна не отримає членства в НАТО. Замість цього матиме реформу Збройних сил та скасування ідеї ПДЧ.

Між тим наявні члени Альянсу отримають чіткий план щодо того, як їх будуть боронити у випадку найменшого зазіхання на їхню територію.

Як оцінюють можливі рішення щодо України в Офісі президента України

Андрій Єрмак, голова Офісу президента, пояснив, що триває робота над тим, що скаже Україна під час саміту у Вільнюсі. Чиновник запевняє, що виступ буде "предметним".

Михайло Подоляк, радник Офісу президента, очікує прямої відповіді від членів НАТО: немає іншої альтернативи, окрім як входження України до складу Альянсу.

Яка думка експертів щодо вступу до НАТО

На думку Віталія Портнікова, українського журналіста, жодна фінансова або збройна допомога не надасть Україні безпеки. Не буде НАТО — не буде захисту від ядерного удару, впевнений медійник.

Своєю чергою британський журналіст Гідеон Рахман виділив два різних табори, на які поділились країни-члени НАТО щодо подій в Україні. Група країн — як от Литва та Польща — хочуть бачити повну перемогу України і повний розгром Росії. Тим часом як група інших країн — як от Німеччина та Франція — очікують "м'якої" перемоги. Саме тому перша група наполягає на максимальній підтримці, а друга — на більш обережних діях. США — з тих, хто тисне "на гальма", але при цьому закликає партнерів максимально допомагати Україні високотехнологічною зброєю.

Нагадуємо, військовий експерт Ігор Козій дослідив позиції різних "гравців" щодо вступу України до НАТО під час саміту у Вільнюсі. На його думку, вступу все ж не буде, натомість пообіцяють вагому допомогу.

Видання Politico розповіло, яку саме вагому допомогу зможе запропонувати НАТО Україні. Ідеться про пул країн, які будуть постійно допомагати до тих пір, поки Альянс все ж не прийме країну до свого складу.