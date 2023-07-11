"Потрібно перестати боятися": у Зеленського назвали пункти саміту, які зміцнили б НАТО

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, у найближчі два дні потрібно чітко зафіксувати речі, які відбилися б позитивно на Альянсі. Насамперед необхідно перестати звертати увагу на погрози РФ.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав речі, які НАТО може отримати в разі членства України. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 11 липня.

Нині в литовській столиці — у Вільнюсі — відбувається саміт Альянсу, на якому можуть ухвалити важливі рішення, зокрема й щодо України. У найближчі два дні НАТО може виправити помилки минулого і зробити світ ще міцнішим.

Михайло Подоляк вважає, що в разі ухвалення правильних рішень на саміті, Альянс отримає наступне:

поверне свою суб'єктність і почне самостійно визначати свою стратегію розвитку, не звертаючи більше уваги на всі погрози та заборони з боку Російської Федерації;

є шанс виправити фатальні помилки саміту 2008 року, що відбувався в румунському Бухаресті, коли "відкриті двері для України виявилися не зовсім відкритими";

також Альянс може внести своєрідні корективи щодо того, що таке сучасна війна і яким має бути колективний ВПК.

Також у дні саміту НАТО могло б чітко зафіксувати обов'язкове майбутнє України в Альянсі.

"Але для цього колективному НАТО потрібно перестати боятися відповідальності...", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 11 липня президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО не готове запросити Україну до Альянсу. За його словами, рішення, які ухвалюють на саміті у Вільнюсі, показують невизначеність, а отже, і слабкість Альянсу.

Також Анджей Дуда розповів, як Польща допоможе Україні після війни. За його словами, Київ обов'язково стане членом Альянсу, однак спершу потрібно закінчити конфлікт із Російською Федерацією. Після цього союзники можуть ухвалити рішення про відправку своїх солдатів для спостереження за режимом припинення вогню.