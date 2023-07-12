Підтримка Британії: Україна отримає новий пакет допомоги на суму 65 мільйонів доларів

Кошти підуть на ремонт техніки та створення військового реабілітаційного центру на території Британії, де лікуватимуть тяжкопоранених військових, допомагаючи їм звикнути до протезів, наново вчитися ходити і набути впевненості в майбутньому.

Велика Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на суму 65 млн доларів. Виділені кошти будуть спрямовані на ремонт техніки та створення військового реабілітаційного центру на території Британії, фінансування якого надходитиме в рамках Комплексного пакета допомоги НАТО для України. Про це повідомили у прес-службі прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії Ріші Сунака.

"У центрі лікуватимуть найтяжчепораніших поранених, допомагаючи їм адаптуватися до протезів, заново вчитися ходити і набути впевненості та амбіцій на майбутнє. Тим, хто зазнав менш серйозних травм, центр прискорить одужання, допомагаючи повернутися до Збройних сил для захисту України", — ідеться в повідомленні.

У пресслужбі Ріші Сунака повідомляють, що рішення ухвалили після кількох візитів головного хірурга України до Великої Британії, щоб той зміг побачити, як ветеранам допомагають долати й адаптуватися до серйозних фізичних проблем, що виникли внаслідок війни.

Крім того, у прем'єр-міністра зазначають, що крім грошової допомоги, Британія готова надати Україні понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення, а також тисячі снарядів для танків Challenger 2.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також заявив, що всі члени "Великої сімки" (G7) — Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і США — мають домовитися в середу, 12 липня, на саміті НАТО у Вільнюсі, узгодити деталі щодо двосторонніх зобов'язань із безпеки для України.

"У спільній декларації, яку, як очікується, підпишуть усі члени G7, буде зазначено, як союзники підтримуватимуть Україну найближчими роками, щоб покласти край війні та стримати і відреагувати на будь-який майбутній напад. Це перший випадок, коли стільки країн домовилися про комплексну довгострокову угоду про безпеку такого роду з іншою країною", — повідомляють у прес-службі Ріші Сунака.

Нагадаємо, у Вільнюсі триває дводенний саміт НАТО, що розпочався 11 липня. Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським 12 липня приєдналася до лідерів країн Альянсу в рамках Ради Україна-НАТО, щоб обговорити спільне бачення майбутньої стратегії безпеки на континенті.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг назвав цей момент "історичним" і підкреслив, що українці перебувають на саміті у Вільнюсі нарівні з іншими учасниками. Усе це відбувається на тлі того, що Київ так і не отримав запрошення до переговорів про перспективи приєднання нашої країни до Північноатлантичного альянсу. Хоча союзники по НАТО ухвалили рішення про скасування ПДЧ для України.

Володимир Зеленський раніше заявляв, що вважає "безпрецедентним і абсурдним" небажання лідерів НАТО озвучити конкретні часові рамки для запрошення України до перемовин про приєднання України до Альянсу. Також президент зазначав, що хотів би почути позитивні новини про гарантії безпеки для нашої країни, але вони не повинні замінити членство в НАТО.