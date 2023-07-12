В Україні відбулася презентація унікальної системи захисту від балістичних ударів (фото)

Повідомляється, що під час випробування автомобіль "Таврія" успішно витримав три вибухи й залишився майже неушкодженим.

10 липня компанія Defense Solutions представила унікальну систему покриттів і оболонок для захисту від балістичних ударів і вибухів. Про це повідомляє InformNapalm.

Повідомляється, що для презентації використовували автомобіль "Таврія", який покрили двома типами оболонок виробництва Duayen Spray System. Машина успішно витримала три вибухи і залишилася практично неушкодженою.

За словами журналістів, під час війни питання захисту будівель, транспортних засобів та інших споруд дуже важливе.

"І система розпилення Duayen Spray System пропонує унікальне і, головне, дієве рішення. У поєднанні з іншими компонентами, розробники системи гарантують максимальний захист від наслідків цілеспрямованих атак із застосуванням вибухових речовин", — зазначили журналісти.

Випробування системи захисту від вибухів Фото: InformNapalm

За допомогою аерозольної системи можна зміцнити бетон, цегляну кладку і сталеві конструкції.

Речовину Duayen Spray System можна використовувати, щоб удосконалити:

Бронежилети та захисні шоломи;

Балістичні захисні екрани;

Транспортні засоби;

Броньовані панелі та панелі броньових підкладок для бронетранспортерів, суден, вертольотів та інших транспортних засобів;

Стіни будівель і споруд;

Системи, сумісні із захисними покриттями від ОР (хімічна та біологічна зброя);

Бензовози та резервуари для зберігання;

Поверхні, стійкі до піску та абразивних матеріалів;

За словами журналістів, система утворює безшовне монолітне захисне покриття. Воно міцно зчіплюється з будь-якою основою і підлаштовується під різні форми та контури.

Нагадаємо, що в Ізраїлі створили технологію Legion-X, яка об'єднає БПЛА з іншою бойовою технікою. Система забезпечує взаємодію між повітряними, надводними, підводними, наземними і підземними безпілотними платформами.